Социальная поддержка для украинцев с низким доходом: кто может получить до 4,6 тыс. грн в месяц

В Украине действует программа государственной помощи для семей с низким уровнем дохода. Такая поддержка призвана помочь гражданам покрыть разницу между их доходами и необходимыми расходами. Выплаты осуществляются в течение шести месяцев, и для их получения необходимо подать соответствующую заявку и пакет документов.

Размер помощи и кто на нее имеет право в 2025 году

Государственная денежная помощь предоставляется семьям, которые официально признаны малообеспеченными. Размер выплаты зависит от категории членов семьи и призван обеспечить минимальный уровень жизни.

Размер ежемесячной помощи для малообеспеченных семей в 2025 году:

Дети в возрасте от 6 до 19 лет: 4 634 грн

Дети в возрасте до 6 лет: 3 716 грн

Трудоспособные лица: 1 816 грн

Нетрудоспособные лица (пенсионеры, лица с инвалидностью): 2 361 грн

Помощь рассчитывается индивидуально для каждой семьи как разница между совокупным доходом семьи и прожиточным минимумом для ее членов, но не может превышать указанные суммы.

Как оформить выплату: куда обращаться и какие документы нужны

Для получения государственной помощи малообеспеченным семьям необходимо подать соответствующую заявку и пакет документов. Сделать это можно несколькими способами.

Подать заявление можно лично, обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета по месту жительства. Также предусмотрена возможность отправить заявление в электронной форме. Для этого нужно отправить необходимые документы по электронной почте непосредственно на рассмотрение сотрудников органа социальной защиты населения.

Набор обязательных документов включает: заявление о предоставлении помощи, декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи, и справку о доходах (если информация о доходах не отображается в реестрах налоговой службы или Пенсионного фонда Украины). Последняя справка должна быть выдана за последние полгода. В некоторых случаях, например, для семей военнослужащих, может понадобиться удостоверение участника боевых действий.

После отправки заявки с полным пакетом документов, специалисты должны рассмотреть ее в течение 10 календарных дней. В случае положительного решения, помощь будет назначена и будет выплачиваться в течение 6 месяцев.