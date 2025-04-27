Соціальна підтримка для українців з низьким доходом: хто може отримати до 4,6 тис. грн на місяць

В Україні діє програма державної допомоги для сімей з низьким рівнем доходу. Така підтримка покликана допомогти громадянам покрити різницю між їхніми доходами та необхідними витратами. Виплати здійснюються протягом шести місяців, і для їх отримання необхідно подати відповідну заявку та пакет документів.

Розмір допомоги та хто на неї має право у 2025 році

Державна грошова допомога надається сім’ям, які офіційно визнані малозабезпеченими. Розмір виплати залежить від категорії членів сім’ї та покликаний забезпечити мінімальний рівень життя.

Розмір щомісячної допомоги для малозабезпечених сімей у 2025 році:

Діти віком від 6 до 19 років: 4 634 грн

Діти віком до 6 років: 3 716 грн

Працездатні особи: 1 816 грн

Непрацездатні особи (пенсіонери, особи з інвалідністю): 2 361 грн

Допомога розраховується індивідуально для кожної сім’ї як різниця між сукупним доходом сім’ї та прожитковим мінімумом для її членів, але не може перевищувати зазначені суми.

Як оформити виплату: куди звертатись та які документи потрібні

Для отримання державної допомоги малозабезпеченим сім’ям необхідно подати відповідну заявку та пакет документів. Зробити це можна кількома способами.

Подати заяву можна особисто, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради за місцем проживання. Також передбачена можливість надіслати заяву в електронній формі. Для цього потрібно відправити необхідні документи електронною поштою безпосередньо на розгляд співробітників органу соціального захисту населення.

Набір обов’язкових документів включає: заяву про надання допомоги, декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідку про доходи (якщо інформація про доходи не відображається в реєстрах податкової служби або Пенсійного фонду України). Остання довідка має бути видана за останні пів року. У деяких випадках, наприклад, для сімей військовослужбовців, може знадобитися посвідчення учасника бойових дій.

Після надсилання заявки з повним пакетом документів, фахівці мають розглянути її протягом 10 календарних днів. У разі позитивного рішення, допомога буде призначена та виплачуватиметься протягом 6 місяців.