В Украине поступят в оборот новые гривны: подержать в руках смогут не все

Национальный банк Украины (Национальный банк Украины (НБУ) проводит реализацию уникальной памятной банкноты номиналом 500 гривен. Эта купюра посвящена знаковой дате – 300-летию со дня рождения выдающегося украинского философа Григория Сковороды.НБУ) проводит реализацию уникальной памятной банкноты номиналом 500 гривен. Эта купюра посвящена знаковой дате – 300-летию со дня рождения выдающегося украинского философа Григория Сковороды. Банкнота вызвала значительный интерес у коллекционеров и ценителей, ведь она выпущена ограниченным тиражом.

Специальные 500 гривен: цена, тираж и особенности

Памятная банкнота номиналом 500 гривен, посвященная Григорию Сковороде, доступна для приобретения по цене 541 гривна. Указанная стоимость несколько выше номинала, что является типичным для коллекционных и памятных денежных знаков.

Основные характеристики памятной банкноты 500 грн:

Номинал: 500 гривен.

Посвящена: 300-летию Григория Сковороды.

Базируется на образце: 2015 года.

Размер: 75 х 154 мм.

Введена в обращение: в 2022 году.

Тираж: 20 000 штук.

Продается: в специальном конверте.

Лимит на покупку: не более 10 купюр на одного покупателя.

НБУ установил ограничение на продажу – один покупатель может приобрести не более 10 таких банкнот. Общий тираж этой памятной купюры составляет 20 000 штук. Учитывая ограниченный тираж и высокий интерес, количество банкнот, оставшихся на складе НБУ, уже небольшое – чуть более 670 штук.

Как выглядит особая банкнота: детали дизайна

Дизайн памятной банкноты 500 гривен выполнен по образцу банкнот 2015 года, однако имеет уникальные элементы, посвященные Григорию Сковороде.

На лицевой стороне купюры расположен портрет самого философа. Справа от портрета изображен силуэт Григория Сковороды, а также надпись «300 Світ Сковороди», что подчеркивает юбилейную тематику.

На обратной стороне банкноты размещено изображение здания Киево-Могилянской академии – заведения, тесно связанного с деятельностью и наследием Григория Сковороды.

Эта памятная банкнота является не только платежным средством, но и ценным коллекционным экземпляром, отражающим знаковое событие в украинской истории и культуре.