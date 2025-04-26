В Україні надійдуть у обіг нові гривні: потримати в руках зможуть не всі

Національний банк України (НБУ) проводить реалізацію унікальної пам’ятної банкноти номіналом 500 гривень. Ця купюра присвячена знаковій даті – 300-річчю від дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди. Банкнота викликала значний інтерес у колекціонерів та поціновувачів, адже її випущено обмеженим тиражем.

Спеціальні 500 гривень: ціна, тираж та особливості

Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень, присвячена Григорію Сковороді, доступна для придбання за ціною 541 гривня. Зазначена вартість дещо вища за номінал, що є типовим для колекційних та пам’ятних грошових знаків.

Основні характеристики пам’ятної банкноти 500 грн:

Номінал: 500 гривень.

Присвячена: 300-річчю Григорія Сковороди.

Базується на зразку: 2015 року.

Розмір: 75 х 154 мм.

Введена в обіг: у 2022 році.

Тираж: 20 000 штук.

Продається: у спеціальному конверті.

Ліміт на покупку: не більше 10 купюр на одного покупця.

НБУ встановив обмеження на продаж – один покупець може придбати не більше 10 таких банкнот. Загальний тираж цієї пам’ятної купюри становить 20 000 штук. Враховуючи обмежений тираж та високий інтерес, кількість банкнот, що залишилися на складі НБУ, вже невелика – трохи більше 670 штук.

Як виглядає особлива банкнота: деталі дизайну

Дизайн пам’ятної банкноти 500 гривень виконаний за зразком банкнот 2015 року, проте має унікальні елементи, присвячені Григорію Сковороді.

На лицьовій стороні купюри розташовано портрет самого філософа. Праворуч від портрета зображено силует Григорія Сковороди, а також напис “300 Світ Сковороди”, що підкреслює ювілейну тематику.

На зворотній стороні банкноти розміщено зображення будівлі Києво-Могилянської академії – закладу, тісно пов’язаного з діяльністю та спадщиною Григорія Сковороди.

Ця пам’ятна банкнота є не лише платіжним засобом, але й цінним колекційним екземпляром, що відображає знакову подію в українській історії та культурі.