Новые возможности в «Резерв+»: какие отсрочки появятся в приложении уже через 10 дней

Приложение для военнообязанных «Резерв+» продолжает обновляться. Министерство обороны Украины готовит расширение функционала сервиса, добавляя новые типы отсрочек, которые можно будет оформить через приложение. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, эти изменения станут доступны уже к 8 мая 2025 года.

Какие новые категории отсрочек добавят в «Резерв+»

До 8 мая в приложении «Резерв+» планируют ввести возможность оформления двух новых категорий отсрочек от призыва на военную службу. Это важный шаг для упрощения процедур и удобства для граждан.

Новые типы отсрочек, которые появятся в «Резерв+» до 8 мая:

Лица, признанные временно непригодными к военной службе на срок от 6 до 12 месяцев. Эта отсрочка предоставляется на основании соответствующего заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Граждане, имеющие на иждивении ребенка в возрасте до 18 лет, при условии, что их супруг или супруга уже проходит военную службу.

Это расширение перечня отсрочек, которые можно отобразить или оформить через «Резер+», должно облегчить взаимодействие военнообязанных с соответствующими органами.

Какие отсрочки уже можно оформить через приложение

Напомним, что на сегодня в приложении «Резерв+» уже доступна возможность отображения или оформления некоторых других типов отсрочек.

В частности, это касается:

Лиц с инвалидностью, которые имеют соответствующий статус.

Военнообязанных, на иждивении которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование на дневной или дуальной форме в последовательном порядке.

Добавление новых категорий отсрочек до 8 мая свидетельствует о намерении Министерства обороны развивать «Резервы+» как многофункциональный инструмент для военнообязанных. Это призвано сделать процессы учета и взаимодействия с ТЦК более прозрачными и цифровыми, предоставляя гражданам больше возможностей для оперативного обновления своих данных и статуса.