Нові можливості у “Резерв+”: які відстрочки з’являться в застосунку вже за 10 днів

Застосунок для військовозобов’язаних “Резерв+” продовжує оновлюватися. Міністерство оборони України готує розширення функціоналу сервісу, додаючи нові типи відстрочок, які можна буде оформити через додаток. За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, ці зміни стануть доступними вже до 8 травня 2025 року.

Які нові категорії відстрочок додадуть у “Резерв+”

До 8 травня у застосунку “Резерв+” планують запровадити можливість оформлення двох нових категорій відстрочок від призову на військову службу. Це важливий крок для спрощення процедур та зручності для громадян.

Нові типи відстрочок, що з’являться в “Резерв+” до 8 травня:

Особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби на термін від 6 до 12 місяців. Ця відстрочка надається на підставі відповідного висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Громадяни, які мають на утриманні дитину віком до 18 років, за умови, що їхній чоловік або дружина вже проходить військову службу.

Це розширення переліку відстрочок, які можна відобразити або оформити через “Резер+”, має полегшити взаємодію військовозобов’язаних з відповідними органами.

Які відстрочки вже можна оформити через застосунок

Нагадаємо, що станом на сьогодні у застосунку “Резерв+” вже доступна можливість відображення або оформлення деяких інших типів відстрочок.

Зокрема, це стосується:

Осіб з інвалідністю, які мають відповідний статус.

Військовозобов’язаних, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років.

Студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту на денній або дуальній формі у послідовному порядку.

Додавання нових категорій відстрочок до 8 травня свідчить про намір Міністерства оборони розвивати “Резер+” як багатофункціональний інструмент для військовозобов’язаних. Це покликано зробити процеси обліку та взаємодії з ТЦК більш прозорими та цифровими, надаючи громадянам більше можливостей для оперативного оновлення своїх даних та статусу.