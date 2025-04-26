Перекази між власними картками: які правила та ліміти діють в Україні у 2025 році

Питання можливості та обмежень на переказ коштів між власними банківськими картками цікавить багатьох українців. У 2025 році в Україні офіційно дозволено здійснювати такі перекази. Хоча раніше могли виникати певні обмеження, наразі ситуація значно змінилася.

Перекази “з картки на картку”: що дозволено та які ліміти діяли раніше

Загальне правило полягає в тому, що перекази коштів між власними рахунками в межах одного банку зазвичай не мають жодних обмежень. Ви можете вільно перекидати гроші, наприклад, із зарплатної картки на свою ощадну картку в тому ж банку.

Ключові моменти щодо переказів між власними картками:

Перекази між власними рахунками в межах одного банку, як правило, без обмежень.

Могли застосовуватися ліміти при переказах між картками різних банків (за Меморандумом).

З 1 лютого по 1 квітня 2025 діяли місячні ліміти для клієнтів без підтверджених доходів.

Ліміти для клієнтів з високим ризиком: до 50 000 грн/міс (діяли тимчасово).

Ліміти для клієнтів із середнім та низьким ризиком: до 150 000 грн/міс (діяли тимчасово).

Проте, при здійсненні переказів між картками, відкритими в різних банківських установах, раніше могли застосовуватися певні ліміти. Ці обмеження були встановлені відповідно до Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, підписаного більшістю українських банків. Зокрема, з 1 лютого 2025 року для клієнтів без офіційно підтверджених доходів були введені місячні ліміти на перекази.

Ліміти скасовано: скільки тепер можна переказувати самому собі

Важливою зміною стало те, що з 1 квітня 2025 року місячні ліміти на перекази для клієнтів без підтверджених доходів, які були встановлені з 1 лютого, були скасовані. Це означає, що тепер українці можуть вільно переказувати значно більші суми між своїми власними картками, навіть якщо вони відкриті в різних банках.

Наразі переказувати кошти “з картки на картку” самому собі стало можливим на суму, що перевищує 150 тисяч гривень на місяць. Таким чином, обмеження, що діяли протягом невеликого періоду, були зняті, надаючи громадянам більше свободи у розпорядженні власними коштами між різними банківськими рахунками.