НБУ принял окончательное решение об обмене старых долларов в Украине

Украинцы уже некоторое время сталкиваются с проблемами при обмене старых банкнот доллара США, в частности купюр образца 1996 года и более старых. Некоторые обменные пункты отказываются принимать такие деньги или требуют за их обмен значительную комиссию, которая может достигать до 30%. Национальный банк Украины (НБУ) сделал официальное заявление, чтобы прояснить ситуацию и защитить права граждан.

Какие доллары обязаны принимать, а какие считаются изношенными

НБУ отмечает, что все банкноты доллара США, которые являются действительными платежными средствами на территории США, обязаны приниматься в Украине без дополнительных комиссий за их возраст или год выпуска. Это касается и купюр образца 1996 года и более старых. Регулятор призывает граждан сообщать о случаях отказа в обмене или взыскании неоправданных комиссий.

В то же время существуют банкноты, которые могут считаться изношенными.

Признаки изношенных банкнот, которые примут, но, возможно, с определенной процедурой:

Порванные или разрезанные купюры.

Обожженные, трухлые или гнилые банкноты.

Банкноты с поврежденным дизайном или элементами защиты.

Купюры с изменениями первоначального цвета бумаги или изображений.

Банкноты с общим загрязнением или пятнами, занимающими значительную площадь (видимые в ультрафиолете).

Что происходит с изношенными и поддельными купюрами

В НБУ объяснили, что изношенные или поврежденные банкноты после проверки их подлинности с помощью специальных счетчиков и детекторов валют, могут быть отправлены за границу для обмена. То есть, такие купюры принимают, но они проходят дополнительную процедуру.

Однако есть категория банкнот, которые никогда не примут к обмену – это поддельные деньги. Фальшивые купюры сразу изымаются у клиента и передаются в Национальный банк для проведения специального исследования.

НБУ в очередной раз подтвердил, что все действительные банкноты доллара США, независимо от года выпуска, являются действующими платежными средствами и должны обмениваться по официальному курсу без каких-либо дополнительных платежей или ограничений, связанных с их возрастом.