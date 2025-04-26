Сюда не поплывут даже субмарины: топ-6 самых опасных мест в недрах океана

Современные подлодки оснащены технологическими новинками, позволяющими им заплывать даже в самые сокровенные уголки океана. Однако в мире все еще остаются места, куда не стоит отправляться даже субмаринам, созданным по последнему слову техники. Причины самые разные: опасные течения, сложные акустические условия, а иногда даже политические ограничения. Но в чем бы они ни заключались, заплывать туда может быть опасно как для жизни команды, так и для целостности самой подлодки.

1. Глубоководные зоны

Глядя на мощную субмарину, может показаться, что ей по силам все. Однако большинство подлодок имеют вполне конкретное ограничение в глубине погружения – 400 м. Глубже всего за всю историю погружений опускалась советская подлодка «Комсомолец». Она установила своего рода рекорд, достигнув глубины 1027 м. Однако средняя глубина океана составляет 3,7 км, а такое погружение сейчас не под силу ни одной субмарине.

2. Закрытые воды

В некоторые части океана субмаринам опасно заплывать по чисто политическим причинам. Речь идет о зонах, которые еще называют закрытыми водами. Это могут быть территориальные воды агрессивно настроенных стран, которые находятся в состоянии войны, или банально районы торгового судоходства и заповедники. И хотя прямой опасности для жизни команды субмарины здесь нет, все равно есть риск попасть в немалые неприятности.

3. Норвежские фьорды

Основной проблемой для подлодок здесь становится акустика. Из-за смешения пресной и соленой воды у команд субмарин часто возникают трудности с навигацией. Гидролокаторы перестают работать в обычном режиме, поэтому подлодка может просто потеряться в запутанных лабиринтах фьордов.

4. Пролив Дрейка

Это самая опасная зона между Южной Америкой и Антарктидой. Проблемы для субмарин здесь создает Антарктическое течение, усиленное сверхмощным ветром, образующим волны высотой до 10 м. Так что даже страшно представить, что происходит под водой. Подводной лодке здесь может грозить смертельная опасность, ведь она не только постоянно сбивается с курса из-за сильных потоков воды, но и постоянно подвергается мощным гидроударам.

5. Датский пролив

Именно здесь, в проливе между Копенгагеном и Мальмё, находится самый большой в мире подводный водопад. Мощный нисходящий вихрь образуют потоки из Арктики и Атлантики. Этот вихрь может затянуть субмарину на глубину, где она просто не сможет нормально функционировать.

6. Точка Немо

Эту точку часто называют полюсом недоступности. Она находится в Тихом океане и рекордно удалена от суши. Там нет никаких следов цивилизации, только океан и его таинственные глубины. Плыть туда крайне опасно, ведь в случае каких-либо технических неисправностей помощи субмарина не дождется.