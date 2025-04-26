Сюди не попливуть навіть субмарини: топ-6 найнебезпечніших мість у недрах океану

Сучасні підводні човни оснащені такими технологічними новинками, що дозволяють їм запливати навіть у найпотаємніші куточки океану. Однак у світі досі залишаються місця, куди не варто вирушати навіть субмаринам, створеним за останнім словом техніки. Причини найрізноманітніші: небезпечні течії, складні акустичні умови, а подекуди навіть політичні обмеження. Та в чому б вони не полягали, запливати туди може бути небезпечно як для життя команди, так і для цілісності самого підводного човна.

1. Глибоководні зони

Дивлячись на потужну субмарину, може здаватися, що їй під силу все. Однак більшість підводних човнів мають цілком конкретне обмеження у глибині занурення – 400 м. Найглибше за всю історію занурень опускався радянський підводний човен «Комсомолець». Він встановив свого роду рекорд, сягнувши глибини аж у 1027 м. Однак середня глибина океану становить 3,7 км, а таке занурення зараз не під силу жодній субмарині.

2. Закриті води

В деякі частини океану субмаринам небезпечно запливати із суто політичних причин. Ідеться про зони які ще називають закритими водами. Це можуть бути територіальні води агресивно налаштованих країн, які знаходяться у стані війни, або ж банально райони торгового судноплавання чи просто заповідники. І хоч прямої небезпеки для життя команди субмарини тут немає, все одно є ризик втрапити у чималі неприємності.

3. Норвезькі фіорди

Основною проблемою для підводних човнів тут стає акустика. Через змішування прісної та солоної води, у кермувальників субмарин часто виникають труднощі з навігацією. Гідролокатори перестають працювати у звичному режимі, тож підводний човен може просто загубитися у заплутаних лабіринтах фіордів.

4. Протока Дрейка

Це найнебезпечніша зона між Південною Америкою та Антарктидою. Проблеми для субмарин тут створює Антарктична течія, підсилена надпотужним вітром, який утворює хвилі висотою аж до 10 м. Тож навіть страшно уявити, що відбувається під водою. Підводному човну тут може загрожувати смертельної небезпека, адже він не тільки постійно збивається з курсу через сильні потоки води, а й постійно піддається потужним гідроударам.

5. Данська протока

Саме тут, у протоці між Копенгагеном та Мальме, знаходиться найбільший у світі підводний водоспад. Потужний низхідний вихор утворюють потоки з Арктики і Атлантики. Цей вихор може затягнути субмарину на глибину, де вона просто не зможе нормально функціонувати.

6. Точка Немо

Цю точку також часто називають полюсом недоступності. Вона знаходиться в Тихому океані і рекордно віддалена від суші. Там немає жодних слідів цивілізації, лише океан та його таємничі глибини. Плити туди вкрай небезпечно, адже у випадку будь-яких технічних несправностей, допомоги субмарина не дочекається.