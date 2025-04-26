Переводы между собственными картами: какие правила и лимиты действуют в Украине в 2025 году

Вопрос возможности и ограничений на перевод средств между собственными банковскими картами интересует многих украинцев. В 2025 году в Украине официально разрешено осуществлять такие переводы. Хотя раньше могли возникать определенные ограничения, сейчас ситуация значительно изменилась.

Переводы «с карты на карту»: что разрешено и какие лимиты действовали раньше

Общее правило заключается в том, что переводы средств между собственными счетами в пределах одного банка обычно не имеют никаких ограничений. Вы можете свободно перебрасывать деньги, например, с зарплатной карты на свою сберегательную карту в том же банке.

Ключевые моменты относительно переводов между собственными картами:

Переводы между собственными счетами в пределах одного банка, как правило, без ограничений.

Могли применяться лимиты при переводах между картами разных банков (по Меморандуму).

С 1 февраля по 1 апреля 2025 года действовали месячные лимиты для клиентов без подтвержденных доходов.

Лимиты для клиентов с высоким риском: до 50 000 грн/мес (действовали временно).

Лимиты для клиентов со средним и низким риском: до 150 000 грн/мес (действовали временно).

Однако, при осуществлении переводов между картами, открытыми в разных банковских учреждениях, ранее могли применяться определенные лимиты. Эти ограничения были установлены в соответствии с Меморандумом об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг, подписанного большинством украинских банков. В частности, с 1 февраля 2025 года для клиентов без официально подтвержденных доходов были введены месячные лимиты на переводы.

Лимиты отменены: сколько теперь можно переводить самому себе

Важным изменением стало то, что с 1 апреля 2025 года месячные лимиты на переводы для клиентов без подтвержденных доходов, которые были установлены с 1 февраля, были отменены. Это означает, что теперь украинцы могут свободно переводить значительно большие суммы между своими собственными картами, даже если они открыты в разных банках.

Сейчас переводить средства «с карты на карту» самому себе стало возможным на сумму, превышающую 150 тысяч гривен в месяц. Таким образом, ограничения, действовавшие в течение небольшого периода, были сняты, предоставляя гражданам больше свободы в распоряжении собственными средствами между различными банковскими счетами.