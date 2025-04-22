Цены на бензин в который раз перепишут: сколько будет стоить А-95 до конца недели

На Пасхальных выходных в Украине существенно подскочили цены на топливо. В частности, А-95 по состоянию на понедельник 21 апреля стоил в среднем 54,33 грн за литр. В то время как еще в пятницу 18 апреля на большинстве автозаправочных станций страны этот вид горючего стоил около 53,45 грн, то есть на 88 коп дешевле. При этом эксперты прогнозируют, что к концу недели стоимость бензина упадет почти на 1 грн.

Почему дешевеет горючее?

Эксперты топливного рынка утверждают, что прогнозируемое снижение цен связано с получением горючего, которое отечественные АЗС заказали по более низким ценам. По их словам, дешевый бензин как раз успел доехать, а значит, еще до 27 апреля цены на заправках существенно снизятся.

Однако процесс удешевления может несколько притормозить обострение конфликта на Ближнем Востоке. В таком случае нефть Brent снова подскочит в цене до 70 долларов за баррель, что очень быстро отразится на стоимости горючего. Такого мнения придерживается Дмитрий Леушкин – основатель группы компаний “Прайм” и признанный эксперт по топливным вопросам.

В то же время другой топливный эксперт Сергей Куюн убежден, если до конца месяца цены на нефть не превысят 65 долларов за баррель, то в мае нас ждет очередное удешевление топлива. Цена за литр на большинстве АЗС страны упадет примерно на 3 грн.

Где выгоднее всего покупать бензин?

Согласно статистике Консалтинговой группы “А-95”, в понедельник 21 апреля украинские сети АЗС продавали бензин по ценам от 49,95 до 57,99 грн за литр.

Дороже всего литр горючего стоил на заправках сети:

ОККО и WOG – 57,99 грн

SOCAR – 56,66 грн.

Более экономные автовладельцы заправлялись на АЗС сети:

Авантаж 7 – 49,95 грн за литр;

Маркет – 49,99 грн;

Фактор – 50 грн;

RLS – 50,4 грн;

Mango – 50,99 грн.

Однако уже к пятнице 27 апреля эти ставки прогнозируемо снизятся по меньшей мере на 1 грн.