Календар процедур для волосся на квітень 2025: в які дні записуватися на стрижку чи фарбування

У квітні, коли розпускаються бутони квітів та цвітуть плодові дерева, хочеться виглядати особливо привабливо. Адже весна – це час натхнення та кохання. Однак, щоб стрижка, фарбування чи укладка вдались якнайкраще, варто планувати візит до перукарні згідно з фазами місяця. Астрологи розповіли, коли варто приділити увагу своєму волоссю, а які дати квітня є вкрай несприятливими для таких процедур.

Як стан волосся пов’язаний з фазами місяця?

Фази місяця суттєво впливають на стан волосся, як і на весь організм людини. В залежності від місячного циклу волосся може швидше рости та виглядати більш блискучим або навпаки сповільнювати свій ріст та втрачати привабливий вигляд.

Фази місяця у квітні 2025 року:

Зростаючий Місяць – 1-12 та 28-30 квітня – якщо підстригтися у цей період, волосся буде швидше рости;

Повня – 13 квітня – особливо корисними будуть маски та відновлюючі процедури, а в разі стрижки волосся стане значно густішим;

Спадний Місяць – 14-26 квітня – радять стригтися власникам коротких зачісок, щоб волосся росло повільніше;

Молодик – 27 квітня – волосяні цибулини слабнуть, тож стригти локони не рекомендується.

Які дати обрати для стрижки у квітні?

Загалом вся перша половина квітня буде сприятливою для стрижок. Однак найкращими датами для такого роду процедур будуть періоди:

з 1 до 3 квітня;

з 7 до 10 квітня;

12 квітня та 19 квітня;

з 27 до 29 квітня.

Натомість «чорними днями», коли ножиці взагалі не повинні торкатися вашого волосся, будуть: 4-6, 15, 16-18 та 23-26 квітня. Якщо підстригтися у ці дні, волосся швидко ослабне та почне сіктися.

Інші процедури для волосся у квітні?

Що стосується фарбування, хімічної завивки чи інших процедури для волосся – їх також варто планувати із врахуванням фаз місяця.

Фарбуватися у квітні астрологи радять – 2, 6-9, 11-12, 19-20, 22 або 25 числа. Тоді колір вийде насиченим та буде довго триматися.

Несприятливими днями для пофарбування у квітні вважаються 4-5, 13-18 та 24 числа. Результат такого фарбування може бути непередбачуваним, а від його наслідків доведеться позбуватися не один місяць.

Що ж стосується хімічної завивки, то її краще робити 1-2, 6-12, 18-21 або ж 28-30 квітня. Тоді ця процедура принесе менше шкоди волоссю, створивши стійкі та привабливі локони.