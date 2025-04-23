Календарь процедур для волос на апрель 2025: в какие дни записываться на стрижку или покраску
Астрологи рассказали, как фазы луны влияют на состояние волос и результаты бьюти-процедур.
25В апреле, когда распускаются бутоны цветов и цветут плодовые деревья, хочется выглядеть особенно привлекательно. Ведь весна – это время вдохновения и любви. Однако, чтобы стрижка, покраска или укладка удались как можно лучше, стоит планировать визит в парикмахерскую согласно фазам луны. Астрологи рассказали, когда стоит уделить внимание своим волосам, а какие даты апреля крайне неблагоприятны для таких процедур.
Как состояние волос связано с фазами луны?
Фазы луны существенно влияют на состояние волос, как и на весь организм человека. В зависимости от лунного цикла волосы могут быстрее расти и выглядеть более блестящими или наоборот замедлять свой рост и терять привлекательный вид.
Фазы луны в апреле 2025 года:
- Растущая Луна – 1-12 и 28-30 апреля – если подстричься в этот период, волосы будут расти быстрее;
- Полнолуние – 13 апреля – особенно полезны будут маски и восстанавливающие процедуры, а в случае стрижки волосы станут значительно гуще;
- Нисходящая Луна – 14-26 апреля – советуют стричься владельцам коротких причесок, чтобы волосы росли медленнее;
- Молодая луна – 27 апреля – волосяные луковицы слабеют, поэтому стричь локоны не рекомендуется.
Какие даты выбрать для стрижки в апреле?
В общем, вся первая половина апреля будет благоприятной для стрижек. Однако лучшими датами для такого рода процедур будут периоды:
- с 1 по 3 апреля;
- с 7 по 10 апреля;
- 12 и 19 апреля;
- с 27 по 29 апреля.
«Черными днями», когда ножницы вообще не должны касаться ваших волос, будут: 4-6, 15, 16-18 и 23-26 апреля. Если подстричься в эти дни, волосы быстро ослабнут и начнут сечься.
Другие процедуры для волос в апреле?
Что касается окрашивания, химической завивки или других процедур для волос – их также следует планировать с учетом фаз луны.
Краситься в апреле астрологи советуют – 2, 6-9, 11-12, 19-20, 22 или 25 числа. Тогда цвет получится насыщенным и будет долго держаться.
Неблагоприятными днями для покраски в апреле считаются 4-5, 13-18 и 24 числа. Результат такой покраски может быть непредсказуемым, а от его последствий придется избавляться не один месяц.
Что же касается химической завивки, то ее лучше делать 1-2, 6-12, 18-21 или 28-30 апреля. Тогда эта процедура принесет меньше вреда волосам, создав стойкие и привлекательные локоны.