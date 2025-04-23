Календарь процедур для волос на апрель 2025: в какие дни записываться на стрижку или покраску

25В апреле, когда распускаются бутоны цветов и цветут плодовые деревья, хочется выглядеть особенно привлекательно. Ведь весна – это время вдохновения и любви. Однако, чтобы стрижка, покраска или укладка удались как можно лучше, стоит планировать визит в парикмахерскую согласно фазам луны. Астрологи рассказали, когда стоит уделить внимание своим волосам, а какие даты апреля крайне неблагоприятны для таких процедур.

Как состояние волос связано с фазами луны?

Фазы луны существенно влияют на состояние волос, как и на весь организм человека. В зависимости от лунного цикла волосы могут быстрее расти и выглядеть более блестящими или наоборот замедлять свой рост и терять привлекательный вид.

Фазы луны в апреле 2025 года:

Растущая Луна – 1-12 и 28-30 апреля – если подстричься в этот период, волосы будут расти быстрее;

Полнолуние – 13 апреля – особенно полезны будут маски и восстанавливающие процедуры, а в случае стрижки волосы станут значительно гуще;

Нисходящая Луна – 14-26 апреля – советуют стричься владельцам коротких причесок, чтобы волосы росли медленнее;

Молодая луна – 27 апреля – волосяные луковицы слабеют, поэтому стричь локоны не рекомендуется.

Какие даты выбрать для стрижки в апреле?

В общем, вся первая половина апреля будет благоприятной для стрижек. Однако лучшими датами для такого рода процедур будут периоды:

с 1 по 3 апреля;

с 7 по 10 апреля;

12 и 19 апреля;

с 27 по 29 апреля.

«Черными днями», когда ножницы вообще не должны касаться ваших волос, будут: 4-6, 15, 16-18 и 23-26 апреля. Если подстричься в эти дни, волосы быстро ослабнут и начнут сечься.

Другие процедуры для волос в апреле?

Что касается окрашивания, химической завивки или других процедур для волос – их также следует планировать с учетом фаз луны.

Краситься в апреле астрологи советуют – 2, 6-9, 11-12, 19-20, 22 или 25 числа. Тогда цвет получится насыщенным и будет долго держаться.

Неблагоприятными днями для покраски в апреле считаются 4-5, 13-18 и 24 числа. Результат такой покраски может быть непредсказуемым, а от его последствий придется избавляться не один месяц.

Что же касается химической завивки, то ее лучше делать 1-2, 6-12, 18-21 или 28-30 апреля. Тогда эта процедура принесет меньше вреда волосам, создав стойкие и привлекательные локоны.