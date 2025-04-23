Таких людей в Україні лише півтори сотні: носії якого українського прізвища ведуть свій рід від плаксія

Українці здавна носили прізвища, що були дані їм неспроста. Переважно вони були пов’язані з професійною діяльністю людини, але подекуди також з її зовнішнім виглядом чи характером. Зокрема на Волині поширене одне дуже цікаве прізвище, яке давали плаксивим людям. Воно збереглося і донині, хоч носіїв цього колоритного прізвища залишилося не так багато.

Яке прізвище в Україні давали любителям «пустити сльозу»?

Люди, які були східні плакати через кожну дрібницю та випрошувати щось за допомогою сліз, отримували прізвище Нюнько. Воно походить від слова нюня або нюнявий – тобто той, що любить поплакати, плаксій.

Сьогодні в Україні проживає 151 людина з таким прізвищем, тож вочевидь у певний період нашої історії воно було досить популярним. І хочу прізвисько «нюнько», що згодом перетворилося на прізвище, спершу вважалося образою, як бачимо, воно досить непогано прижилося.

Де в Україні найбільше Нюньків?

Прізвище Нюнько найчастіше зустрічається на Волині. Хоча частина носіїв цього прізвища розкидані по всій Україні. Вони проживають на Чернігівщині, Дніпропетровщині, у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій та Одеській областях.

При цьому згідно із Всеукраїнським рейтингом прізвище Нюнько не вважається популярним. Воно займає лише 31 066 місце за кількістю носіїв.

Хто був першим офіційним «нюнею»?

Цікавою особливістю є також те, що слізливість у більшості людей асоціюється із жіночою статтю. Проте носіями прізвища, які передавали його з покоління в покоління, споконвіку були чоловіки.

Відомо, що першим власником такого прізвища був житель чи то Трубарівщині, чи Лапинців – селищ поблизу Прилук. Чоловік, якому дали таке прізвисько, що згодом переросло у прізвище, вочевидь постійно скаржився, побивався та розводив нюні. За таку поведінку його й прозвали «нюньком».