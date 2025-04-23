Таких людей в Украине всего полторы сотни: носители какой украинской фамилии ведут свой род от плаксы

Украинцы издавна носили фамилии, которые были даны им неспроста. Преимущественно они были связаны с профессиональной деятельностью человека, но иногда также с его внешним видом или характером. В частности, на Волыни распространена одна очень интересная фамилия, которую давали плаксивым людям. Она сохранилось и по сей день, хотя носителей этой колоритной фамилии осталось не так много.

Какую фамилию в Украине давали любителям «пустить слезу»?

Люди, которые любили плакать из-за каждой мелочи и выпрашивать что-то с помощью слез, получали фамилию Нюнько. Она происходит от слова «нюня» или «нюнявый» – то есть любящий поплакать, плакса.

Сегодня в Украине проживает 151 человек с такой фамилией, так что похоже, что в определенный период нашей истории она была достаточно популярной. И хоть прозвище «нюня», которое впоследствии превратилось в фамилию, сначала считалось оскорблением, как видим, оно довольно неплохо прижилось.

Где в Украине больше всего Нюньков?

Фамилия Нюнько чаще всего встречается на Волыни. Хотя часть носителей этой фамилии разбросана по всей Украине и проживает на Черниговщине, Днепропетровщине, в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Винницкой и Одесской областях.

При этом согласно Всеукраинскому рейтингу фамилия Нюнько не считается популярной. Она занимает лишь 31066 место по количеству носителей.

Кто был первым официальным «нюней»?

Интересной особенностью является также то, что слезливость у большинства людей ассоциируется с женским полом. Однако носителями фамилии, которые передавали ее из поколения в поколение, испокон веков были мужчины.

Известно, что первым владельцем такой фамилии был житель Трубаровщины или же Лапинцев – поселков близ Прилук. Мужчина, которому дали такое прозвище, впоследствии переросшее в фамилию, очевидно, постоянно жаловался, истерил и разводил нюни. За такое поведение его и прозвали «нюньком».