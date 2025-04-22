Ціни на бензин вкотре перепишуть: скільки коштуватиме А-95 до кінця тижня

На Великодніх вихідних в Україні суттєво підскочили ціни на пальне. Зокрема А-95 станом на понеділок 21 квітня коштував в середньому 54,33 грн за літр. Тоді як ще у п’ятницю 18 квітня на більшості автозаправних станцій країни цей вид пального коштував близько 53,45 грн, тобто аж на 88 коп дешевше. При цьому експерти прогнозують, що до кінця тижня вартість бензину впаде майже на 1 грн.

Чому дешевшає пальне?

Експерти паливного ринку стверджують, що прогнозоване зниження цін пов’язане із отриманням пального, яке вітчизняні АЗС замовили за нижчими цінами. За їх словами, дешевий бензин саме встиг доїхати, а отже ще до 27 квітня ціни на заправках істотно знизяться.

Однак процес здешевлення може дещо загальмувати загострення конфлікту на Близькому Сході. В такому разі нафта Brent знову підскочить в ціні до 70 доларів за барель, що дуже швидко позначиться на вартості пального. Такої думки притримується Дмитро Льоушкін – засновник групи компаній «Прайм» та визнаний експерт з паливних питань.

Водночас інший паливний експерт Сергій Куюн переконаний, якщо до кінця місяця ціни на нафту не перевищать 65 доларів за барель, то у травні на нас чекає чергове здешевлення пального. Ціна за літр на більшості АЗС країни впаде приблизно на 3 грн.

Де найвигідніше купувати бензин?

Згідно зі статистикою Консалтингової групи «А-95», у понеділок 21 квітня українські мережі АЗС продавали бензин за цінами від 49,95 до 57,99 грн за літр.

Найдорожче літр пального коштував на заправках мережі:

ОККО та WOG – 57,99 грн;

SOCAR – 56,66 грн.

Натомість більш економні автовласники заправлялися на АЗС мережі:

Авантаж 7 – 49,95 грн за літр;

Маркет – 49,99 грн;

Фактор – 50 грн;

RLS – 50,4 грн;

Mango – 50,99 грн.

Однак вже до п’ятниця 27 квітня ці ставки прогнозовано знизяться щонайменше на 1 грн.