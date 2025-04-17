В Украине закрылось 5 популярных банков: их имущество уже распродают с молотка

В Украине объявили о закрытии 5 банков, а их активы в спешке продают с молотка. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который и занимается реализацией собственности обанкротившихся финучреждений. Также там добавили, что начальная ставка, с которой будут стартовать торги, сейчас составляет 224 млн грн.

Какие банки закрылись?

Окончательно закрылись и уже отдали власть над своими активами ФГВФЛ и Prozorro такие банки:

Мегабанк;

КСГ Банк;

Проминвестбанк;

Айбкос Банк;

МР Банк.

Торги начались еще с понедельника 14 апреля и продлятся до пятницы 18 апреля. Продажей активов занимается Фонд гарантирования вкладов, который собственно и «помог» закрыть эти финучреждения.

Какие активы выставили на продажу?

Среди активов ликвидированных ФГВФЛ банков на аукцион выставили:

права требования на кредиты, общая сумма которых составляет 119,1 млн. грн;

недвижимость, земельные наделы и другие объекты собственности – на 103,3 млн грн;

дебиторская задолженность перед финучреждениями – на 1,6 млн грн.

Сколько ФГОФО зарабатывает на закрытых банках?

Как отметила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай, только в 2024 году с активов ликвидированных банков удалось выручить 3,8 млрд грн. Из них около 40% – это средства, полученные от продажи активов банков через Prozorro.

Руководитель Фонда отметила, что, несмотря на существенные риски, спрос на активы обанкротившихся банков просто сумасшедший. Правда, значительную роль здесь играет качество распродаваемых активов. За некоторые из них покупатели готовы изрядно поторговаться.

Кто покупает активы ликвидированных банков? По словам госпожи Ольги, покупателями обычно выступают украинские инвесторы. Именно благодаря им такого рода имущество сейчас пользуется немалым спросом. Ведь международные инвесторы из-за войны не рискуют покупать недвижимость, землю или другое имущество в Украине. Тем более связываться с такими неопределенными активами как права требования на кредиты.