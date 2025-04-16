Українці можуть списати свої борги за комуналку: потрібна лише одна довідка

Від початку війни мільйони українців обзавелися боргами за комуналку. Причини в людей кардинально різні. Хтось виїхав за кордон тоді як деякі послуги, такі як опалення, постачальник продовжував нараховувати. Дехто скористався нагодою не платити за комуналку. Таку нагоду людям надали на початку війни. Тоді на борги не нараховували ніяких штрафів й люди добряче їх назбирали. Інші не платять, бо банально не мають коштів, адже через війну втратили доходи. Експерти розповіли, чи можна якось списати борг? Чи можливо це? Якщо так, то за яких умов?

Борги списати можна і якщо не повністю, то частково

Експерти зазначають, що борги можна списати й найпростіше це зробити тим, хто може довести, що не проживав у помешканні більше ніж 30 днів. Потрібно постачальникам послуг надати довідки про те, що вас не було вдома. Це може бути довідка про те, що протягом цього часу ви проживали за кордоном, або в іншому регіоні. Проте, навіть в такому разі не спишуть борги за опалення, якщо у вашій квартирі воно централізоване. Також, доведеться сплатити плату за обслуговування будинків.

Щодо всіх інших, то як зазначає практика і як гласять закони, термін придатності подібних боргів — три роки. Це означає, що компанії можуть вимагати сплатити борг лише за останні три роки. Або, якщо пройде ще три роки, протягом яких ви не користуватиметесь комуналкою, то й попередній борг спишуть. Однак і тут є безліч нюансів.

Борг не спишуть, якщо ви його визнали. Тобто намагались час від часу погасити або сплачували частинами. Не вдасться списати борги, якщо власник помешкання підписав угоду про відтермінування платежів або реструктуризацію боргу. В цих випадках право «трьох років» вже не діє.

Якщо у вас є борги за комуналку, однак ви плануєте й надалі проживати у цьому помешканні, експерти радять звернутися до юристів, щоб вони порекомендували вам, як краще діяти у вашій ситуації. Наразі жодних поблажок споживачам не дають, комуналку потрібно платити вчасно, адже окрім боргу можна заробити ще й штраф.