Верховная рада одобрили законопроект об уменьшении пенсий: понравится не всем

Верховная Рада Украины одобрила законопроект №12278, имеющий целью существенно изменить правила начисления пенсии ряду граждан. Правда, документ был проголосован только в первом чтении. Какие нововведения он предусматривает и как повлияет на доходы работников прокуратуры, вышедших на заслуженный отдых?

Прокурорам на пенсии будут платить как обычным украинцам

Как отмечается на официальном сайте Верховной Рады, законопроект №12278 установит определенные ограничения относительно выплаты пенсии работникам прокуратуры. В частности, прокурорам, которые до сих пор выполняют свои профессиональные обязанности, пенсию будут платить как всем остальным украинцам.

То есть действующим судьям, прокурорам и государственным служащим пенсионного возраста пенсию будут начислять согласно предписаниям закона об обязательном государственном пенсионном страховании. Тем временем пенсию за выслугу лет или так называемую прокурорскую пенсию можно будет получить только уволившись из прокуратуры.

Новые правила коснутся не всех

Ограничения, предусмотренные новым, можно сказать революционным законопроектом, затронут не всех бывших прокуроров. В частности, лица с инвалидностью I и II групп, а также участники боевых действий и семьи павших в войне военнослужащих и дальше будут получать пенсии по старым правилам.

Что еще изменится?

Только что принятый в парламенте документ также отменяет целый ряд льгот, касающихся перерасчета пенсий. В том числе и предусматривающие пересмотр суммы пенсии в связи с изменением зарплаты действующих работников прокуратуры.

При этом для бывших прокуроров сохранят право на повышение пенсии в связи с индексацией. Речь идет о перерасчете пенсий с учетом инфляции и изменений в доходах граждан, который происходит ежегодно 1 марта.

Все остальные изменения в процедуру начисления пенсий прокурорам, судьям и другим работникам прокуратуры теперь будут вноситься только путем принятия отдельных законов. Причем речь идет о законопроектах, которые будут непосредственно менять определенные предписания закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».