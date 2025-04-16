Верховна Рада схвалила законопроект про зменшення пенсій: сподобається не всім

Верховна Рада України схвалила законопроект №12278, що має на меті суттєво змінити правила нарахування пенсії деяким категоріям населення. Щоправда наразі документ було проголосовано лише у першому читанні. Які нововведення він передбачає та як вплине на доходи працівників прокуратури, що вийшли на заслужений відпочинок?

Прокурорам на пенсії платитимуть як звичайним українцям

Як зазначається на офіційному сайті Верховної Ради, законопроект №12278 встановить певні обмеження щодо виплати пенсії працівникам прокуратури. Зокрема прокурорам, що досі виконують свої професійні обов’язки, пенсію платитимуть як всім іншим українцям.

Тобто діючим суддям, прокурорам чи державним службовцям пенсійного віку пенсію нараховуватимуть згідно з приписами закону про обов’язкове державне пенсійне страхування. Натомість пенсію за вислугу років чи так звану прокурорську пенсію можна буде отримати лише звільнившись із прокуратури.

Нові правила торкнуться не всіх

Обмеження, передбачені новим, можна сказати революційним законопроектом, торкнуться не всіх колишніх прокурорів. Зокрема особи з інвалідністю І і ІІ груп, а також учасники бойових дій та родини полеглих у війні військовослужбовців й надалі отримуватимуть пенсії за старими правилами.

Що ще зміниться?

Щойно прийнятий в парламенті документ також скасовує цілу низку пільг, які стосуються перерахунку пенсій. Зокрема й ті, що передбачають перегляд суми пенсії у зв’язку зі зміною зарплатні діючих працівників прокуратури.

При цьому для колишніх прокурорів збережуть право на підвищення пенсії у зв’язку з індексацією. Йдеться про перерахунок пенсій з урахуванням інфляції та змін в доходах громадян, який відбувається щороку 1 березня.

Натомість усі інші зміни в процедурі нарахування пенсій прокурорам, суддям та іншим працівникам прокуратури тепер вноситимуться лише шляхом прийняття окремих законів. Причому йдеться про законопроекти, які безпосередньо змінюватимуть певні приписи закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».