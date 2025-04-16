Сервисные центры МВД изменили правила записи: за что водителям могут отказать в предоставлении услуг

В Украине недавно начала работать новая система электронной записи для получения услуг в Сервисных центрах МВД. Благодаря ей удалось полностью автоматизировать весь процесс записи и сделать его более прозрачным. Однако появились некоторые новые правила и ограничения для водителей.

Лимит на количество записей

Главное отличие новой системы — четкий лимит на количество онлайн-записей, которые водитель может осуществить в течение месяца. Несмотря на возможность зарегистрироваться на получение определенной услуги за 21 день до визита, украинские автовладельцы могут воспользоваться ею только 4 раза в месяц. В то же время юридические лица имеют право регистрировать визит в МВД через свой личный кабинет до 4 раз в день.

Зарегистрировать визит можно и в терминалах, непосредственно находящихся в помещении Сервисного центра. Однако таким образом можно записаться на услугу только в тот же день. Лимит на количество записей при этом сохраняется. Определенное преимущество получают только юридические лица, которые могут зарегистрироваться для получения услуги не 4, а 6 раз в день.

Новая разумная система сама следит за количеством регистраций и регулярно обновляет информацию. Для физических лиц автоматическое обновление и перерасчет регистраций происходит раз в месяц, а для юридических – ежесуточно. Так что обмануть систему и зарегистрироваться на большее количество визитов точно не получится.

Санкции за неявку в СЦ МВД

Среди новых правил, которые начали действовать после совершенствования системы, также санкции за отмену регистрации и неявку в СЦ МВД на назначенное время. Если у водителя изменились планы, и он не может явиться в сервисный центр в выбранное время, об этом обязательно нужно сообщить.

В противном случае пользователя могут просто заблокировать в Е-записи и он больше не сможет зарегистрировать визит для решения своего вопроса. По новым правилам блокировка происходит после того, как автовладелец четырежды зарегистрирует визит и проигнорирует его, не предупредив об этом в СЦ МВД.

Частота прохождения теоретического экзамена

Еще одним важным изменением стали новые ограничения по прохождению теоретического экзамена на водительские права. Теперь в случае провала очередную возможность сдать на права можно получить не раньше чем через 10 дней.

При этом день, следующий после даты прохождения предварительного экзамена день не учитывается. То есть если неудачная попытка сдачи имела место 10 апреля, то следующая регистрация будет возможна не раньше 21 апреля.