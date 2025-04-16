Сервісні центри МВС змінили правила запису: за що водіям можуть відмовити в наданні послуг

В Україні нещодавно запрацювала нова система електронного запису для отримання послуг у Сервісних центрах МВС. Завдяки їй вдалося повністю автоматизувати увесь процес запису та зробити його більш прозорим. Однак з’явилися й деякі нові правила та обмеження для водіїв.

Ліміт на кількість записів

Головною відмінністю нової системи є чіткий ліміт на кількість онлайн-записів, які водій може здійснити протягом місяця. Попри можливість зареєструватися на отримання певної послуги аж за 21 день до візиту, українські автовласники можуть скористатися нею лише 4 рази на місяць. Натомість юридичні особи мають право реєструвати візит до МВС через свій особовий кабінет до 4 разів на день.

Зареєструвати візит можна й у терміналах, що знаходяться безпосередньо в приміщенні Сервісного центру. Однак таким чином можна записатися на послугу лише в той самий день. Ліміт на кількість записів при цьому зберігається. Певну перевагу отримують лише юридичні особи, які можуть зареєструватися на отримання послуги не 4, а 6 разів на день.

Нова розумна система сама слідкує за кількістю реєстрацій і регулярно оновлює інформацію. Для фізичних осіб автоматичне оновлення та перерахунок реєстрацій відбувається раз на місяць, а для юридичних – щодоби. Тож обдурити систему та зареєструватися на більшу кількість візитів точно не вийде.

Санкції за неявку у СЦ МВС

Серед нових правил, які почали діяти після вдосконалення системи, є також санкції за скасування реєстрації та неявку у СЦ МВС на призначений час. Якщо у водія змінилися плани і він не може з’явитися у сервісний центр в обраний час, про це обов’язково потрібно повідомити.

В іншому випадку користувача можуть просто заблокувати в Е-записі і він більше не зможе зареєструвати візит для вирішення свого питання. За новими правилами блокування відбувається після того, як автовласник 4 рази зареєструє візит та проігнорує його, не попередивши про це у СЦ МВС.

Частота проходження теоретичного іспиту

Ще однією важливою зміною стали нові обмеження щодо проходження теоретичного іспиту на водійські права. Тепер в разі провалу чергову можливість здати на права можна отримати не раніше, ніж за 10 днів.

При цьому день, що є наступним після дати проходження попереднього іспиту, не враховується. Тобто якщо невдала спроба здачі мала місце 10 квітня, то наступна реєстрація буде можлива не раніше, ніж 21 квітня.