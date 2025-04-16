Украинцы могут списать свои долги за коммуналку: нужна всего одна справка

С начала войны миллионы украинцев обзавелись долгами за коммуналку. Причины у людей кардинально разные. Кто-то уехал за границу в то время как некоторые услуги, такие как отопление, поставщик продолжал начислять. Кое-кто воспользовался случаем не платить за коммуналку. Такой случай людям предоставили в начале войны. Тогда на долги не начисляли никаких штрафов и люди изрядно их собрали. Другие не платят, потому что банально нет средств, ведь из-за войны потеряли доходы. Эксперты рассказали, можно ли списать долг? Возможно ли это? Если да, то при каких условиях?

Долги списать можно и если не полностью, то отчасти

Эксперты отмечают, что долги можно списать и проще всего это сделать тем, кто может доказать, что не проживал в доме более 30 дней. Необходимо предоставить поставщикам услуг справки о том, что вас не было дома. Это может быть справка о том, что в течение этого времени вы проживали за границей или в другом регионе. Однако даже в таком случае не спишут долги за отопление, если в вашей квартире оно централизовано. Также придется оплатить плату за обслуживание домов.

Что касается всех остальных, то, как отмечает практика и как говорят законы, срок годности подобных долгов — три года. Это означает, что компании могут потребовать уплатить долг только за последние три года. Или если пройдет еще три года, в течение которых вы не будете пользоваться коммуналкой, то и предварительный долг спишут. Однако и здесь есть множество нюансов.

Долг не спишут, если вы его признали. То есть пытались время от времени погасить или платили по частям. Не удастся списать долги, если владелец помещения подписал соглашение об отсрочке платежей или реструктуризацию долга. В этих случаях право «трех лет» уже не действует.

Если у вас есть долги за коммуналку, однако вы планируете и дальше проживать в этом доме, эксперты советуют обратиться к юристам, чтобы они порекомендовали вам, как лучше действовать в вашей ситуации. Сейчас уже никаких поблажек потребителям не дают, коммуналку нужно платить вовремя, ведь кроме долга можно заработать еще и штраф.