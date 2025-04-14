Виплатять 1000, а потім 2000 гривень на картку: українцям розповіли деталі нової ініціативи

В Україні запроваджено нову програму державної підтримки для працівників освіти. Вчителі державних та комунальних закладів загальної середньої освіти вже кілька місяців поспіль отримують додаткову фінансову допомогу у розмірі 1000 гривень. Ця ініціатива стартувала в січні 2025 року, і хоча на початку були певні затримки з виплатами, наразі система нарахування доплат стабілізувалася, і педагоги можуть розраховувати на своєчасне надходження коштів на банківські рахунки.

Кому і скільки: деталі виплат для педагогів

Нову щомісячну доплату у розмірі 1000 гривень отримують педагоги, які працюють у державних та комунальних закладах загальної середньої освіти. Зазначена сума є виплатою “на руки”, тобто після утримання всіх необхідних податків. До оподаткування розмір цієї допомоги становить 1300 гривень. Варто зазначити, що для деяких вчителів розмір доплати може бути більшим, оскільки він залежить від педагогічного навантаження. Чим більший обсяг роботи виконує вчитель, тим більшою буде сума виплати.

Збільшення виплат з вересня: на яку суму розраховувати освітянам

Виплати у розмірі 1000 гривень вчителі отримуватимуть протягом восьми місяців, тобто до серпня 2025 року включно. А вже з вересня 2025 року розмір щомісячної доплати буде подвоєно і становитиме 2000 гривень “на руки”, або 2600 гривень до вирахування податків.

Гроші надходитимуть на банківські картки вчителів щомісячно та автоматично. Важливо пам’ятати, що ця вчительська тисяча, як і будь-які інші доплати, є складовою частиною заробітної плати. Тому ці кошти не будуть виплачуватися в ті періоди, коли вчитель не працює і, відповідно, не отримує основну заробітну плату (наприклад, під час відпустки без збереження заробітної плати).

Розмір щомісячних виплат для педагогів:

Січень – серпень 2025 року: 1000 гривень “на руки” (1300 гривень до оподаткування)

З вересня 2025 року: 2000 гривень “на руки” (2600 гривень до оподаткування)

Таким чином, українські педагоги державних та комунальних шкіл можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку від держави, яка не лише допоможе покращити їхнє матеріальне становище, але й стане стимулом для подальшої плідної праці.