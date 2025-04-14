Выплатят 1000, а потом 2000 гривен на карточку: украинцам рассказали детали новой инициативы

В Украине введена новая программа государственной поддержки для работников образования. Учителя государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования уже несколько месяцев подряд получают дополнительную финансовую помощь в размере 1000 гривен. Эта инициатива стартовала в январе 2025 года, и хотя в начале были определенные задержки с выплатами, сейчас система начисления доплат стабилизировалась, и педагоги могут рассчитывать на своевременное поступление средств на банковские счета.

Кому и сколько: детали выплат для педагогов

Новую ежемесячную доплату в размере 1000 гривен получают педагоги, работающие в государственных и коммунальных учреждениях общего среднего образования. Указанная сумма является выплатой «на руки», то есть после удержания всех необходимых налогов. До налогообложения размер этой помощи составляет 1300 гривен. Стоит отметить, что для некоторых учителей размер доплаты может быть больше, поскольку он зависит от педагогической нагрузки. Чем больший объем работы выполняет учитель, тем больше будет сумма выплаты.

Увеличение выплат с сентября: на какую сумму рассчитывать педагогам

Выплаты в размере 1000 гривен учителя будут получать в течение восьми месяцев, то есть до августа 2025 года включительно. А уже с сентября 2025 года размер ежемесячной доплаты будет удвоен и составит 2000 гривен «на руки», или 2600 гривен до вычета налогов.

Деньги будут поступать на банковские карточки учителей ежемесячно и автоматически. Важно помнить, что эта учительская тысяча, как и любые другие доплаты, является составной частью заработной платы. Поэтому эти средства не будут выплачиваться в те периоды, когда учитель не работает и, соответственно, не получает основную заработную плату (например, во время отпуска без сохранения заработной платы).

Размер ежемесячных выплат для педагогов:

Январь – август 2025 года: 1000 гривен «на руки» (1300 гривен до налогообложения)

С сентября 2025 года: 2000 гривен «на руки» (2600 гривен до налогообложения)

Таким образом, украинские педагоги государственных и коммунальных школ могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства, которая не только поможет улучшить их материальное положение, но и станет стимулом для дальнейшей плодотворной работы.