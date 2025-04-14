Будут проблемы: украинцам рассказали, почему обменники отказываются принимать некоторые доллары

Сегодня в Украине в обращении находятся четыре разных вида 100-долларовых банкнот. И если с одними проблем при обмене практически не возникает, то владельцы других иногда сталкиваются с определенными трудностями. Украинцы даже дали этим купюрам свои народные названия, отражая свое отношение к ним.

«Синие», „белые“ и „ветераны“: какие 100-долларовые купюры в обращении в Украине

Самым распространенным номиналом иностранной валюты для сбережений в Украине является 100 долларов США. В народе различают четыре основных вида этих купюр: «синие», „белые“, „ностальгические“ и „древние“ (их еще называют „ветераны“).

Самыми новыми являются так называемые «синие» доллары, которые были введены в обращение в период с 2009 по 2017 годы. С обменом этих банкнот обычно не возникает никаких проблем.

Довольно редко встречаются «древние» доллары, выпущенные еще в 1918 году. Хотя с ними также особых проблем при обмене не фиксировалось, вероятно, из-за их небольшого количества в обращении.

Основная же масса населения хранит дома так называемые «белые» и «ностальгические» доллары, которые выпускались с 1996 по 2008 годы. Именно с этими видами купюр в предыдущие годы чаще всего возникали сложности при обмене. Причиной этому становились недобросовестные обменники, которые пытались заработать на незнании граждан относительно действительности старых банкнот.

Что делать, если у вас «белые» или «ностальгические» доллары: советы от НБУ

К счастью, как уверяют в Национальном банке Украины (НБУ), проблема с обменом старых 100-долларовых купюр, которая была актуальной ранее, сейчас практически решена. Хотя единичные случаи отказа в обмене или предложения обменять их по более низкому курсу все еще могут случаться. В НБУ отмечают, что в начале 2025 года количество жалоб на дополнительную комиссию при обмене старых долларов несколько возросло, но это, скорее всего, связано с деятельностью нелегальных обменников на улицах. В банках и других лицензированных пунктах обмена валюты такой проблемы обычно нет.

НБУ в очередной раз напоминает гражданам, что абсолютно все виды банкнот доллара США, начиная с 1918 года выпуска, являются действительными платежными средствами на территории Украины. Это означает, что банки и лицензированные обменные пункты обязаны принимать их к обмену без какой-либо дополнительной комиссии или снижения курса. В случае выявления фактов недобросовестного обмена в НБУ советуют обращаться в правоохранительные органы.