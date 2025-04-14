Будуть проблеми: українцям розповіли, чому обмінники відмовляються приймати 100-доларові купюри

Сьогодні в Україні в обігу перебувають чотири різних види 100-доларових банкнот. І якщо з одними проблем при обміні практично не виникає, то власники інших іноді стикаються з певними труднощами. Українці навіть дали цим купюрам свої народні назви, відображаючи своє ставлення до них.

“Сині”, “білі” та “ветерани”: які 100-доларові купюри в обігу в Україні

Найпоширенішим номіналом іноземної валюти для заощаджень в Україні є 100 доларів США. В народі розрізняють чотири основні види цих купюр: “сині”, “білі”, “ностальгічні” та “давні” (їх ще називають “ветерани”).

Найновішими є так звані “сині” долари, які були введені в обіг у період з 2009 по 2017 роки. З обміном цих банкнот зазвичай не виникає жодних проблем.

Досить рідко зустрічаються “давні” долари, випущені ще в 1918 році. Хоча з ними також особливих проблем при обміні не фіксувалося, ймовірно, через їхню невелику кількість в обігу.

Основна ж маса населення зберігає вдома так звані “білі” та “ностальгічні” долари, які випускалися з 1996 по 2008 роки. Саме з цими видами купюр у попередні роки найчастіше виникали складнощі під час обміну. Причиною цьому ставали недобросовісні обмінники, які намагалися заробити на незнанні громадян щодо дійсності старих банкнот.

Що робити, якщо у вас “білі” чи “ностальгічні” долари: поради від НБУ

На щастя, як запевняють у Національному банку України (НБУ), проблема з обміном старих 100-доларових купюр, яка була актуальною раніше, наразі практично вирішена. Хоча поодинокі випадки відмови в обміні або пропозиції обміняти їх за нижчим курсом все ще можуть траплятися. У НБУ зазначають, що на початку 2025 року кількість скарг на додаткову комісію при обміні старих доларів дещо зросла, але це, скоріш за все, пов’язано з діяльністю нелегальних обмінників на вулицях. У банках та інших ліцензованих пунктах обміну валюти такої проблеми зазвичай немає.

НБУ вкотре нагадує громадянам, що абсолютно всі види банкнот долара США, починаючи з 1918 року випуску, є дійсними платіжними засобами на території України. Це означає, що банки та ліцензовані обмінні пункти зобов’язані приймати їх до обміну без будь-якої додаткової комісії або зниження курсу. У випадку виявлення фактів недобросовісного обміну в НБУ радять звертатися до правоохоронних органів.