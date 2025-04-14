В Дии можно будет сдать на права: подробнее о новом проекте от Минцифры

Приложение “Дия” уже и так заменяет украинцам множество документов. Также, на платформе можно заказать множество разнообразных услуг, справок и даже заключить брак. В Минцифре заявили, что не планируют останавливаться и хотят, чтобы в «Дие» было все, что только может понадобиться украинцам. Например, возможность сдавать экзамены и получать водительские права. Об этом заявил Михаил Федоров и рассказал, как это, по его мнению, должно работать.

Проект только на стадии разработки

Вскоре в “Дии” должны запустить пилотный проект онлайн-экзамена для получения водительского удостоверения. В основе экзамена будет искусственный интеллект, считывающий модель поведения пользователя. Как это будет происходить на практике, пока никто объяснить не может. Федоров заявил, что их цель сделать все так, чтобы люди в будущем минимально контактировали с Сервисными центрами МВД.

Какие услуги появились у “Дии” за последний год?

Сегодня в Дии есть много новых услуг и среди них много упрощающих жизнь украинцам.

Среди основного:

Регистрация места жительства онлайн. Для этого необходимо иметь паспорт в формате ID-карты. Услуга уже доступна во многих городах и вскоре распространится по всей Украине. Заключение договора купли-продажи авто. Да, эта услуга уже работает, так что оформить этот договор теперь можно без Сервисных центров или нотариальных контор. Новый техпаспорт и номерные знаки покупатель получает по почте. Брак онлайн. Жениться теперь можно даже если жених с невестой находятся в разных городах или странах. Регистрация и закрытие ФЛП. Желающие могут открыть или закрыть ФЛП через несколько минут и без госрегистратора. Также через Дию можно подавать декларацию.

Все эти и ряд других услуг уже работают полноценно. Если они не отображаются в приложении, убедитесь, что вы используете последнюю версию.