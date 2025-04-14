В «Дії» можна буде здати на права: детальніше про новий проєкт від Мінцифри
Додаток «Дія» вже й так замінює українцям безліч документів. Також, на платформі можна замовити безліч різноманітних послуг, довідок, та навіть укласти шлюб. У Мінцифри заявили, що не планують зупинятися й хочуть, щоб у «Дії» було все, що тільки може знадобитися українцям. Наприклад, можливість складати іспити та отримувати водійське посвідчення. Про це заявив Михайло Федоров і розповів, як це, на його думку, має працювати.
Проєкт лише на стадії розробки
Невдовзі в «Дії» мають запустити пілотний проєкт онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. В основі іспиту буде штучний інтелект, який зчитуватиме модель поведінки користувача. Як це все відбуватиметься на практиці, поки ніхто пояснити не може. Федоров заявив, що їхня мета зробити все так, щоб у майбутньому люди мінімально контактували з Сервісними центрами МВС.
Які послуги зʼявилися в «Дії» за останній рік?
Сьогодні в «Дії» є багато нових послуг й серед них багато таких, що добряче спрощують життя українцям. Серед основного:
- Реєстрація місця проживання онлайн. Для цього потрібно мати паспорт в форматі ID-картки. Послуга вже доступна в багатьох містах й невдовзі пошириться на всю Україну.
- Укладання договору купівлі-продажу авто. Так, ця послуга вже працює, тож оформити цей договір тепер можна без Сервісних центрів або нотаріальних контор. Новий техпаспорт та номерні знаки покупець отримує поштою.
- Шлюб онлайн. Одружитися тепер можна навіть, якщо наречений з нареченою перебувають у різних містах, чи країнах.
- Реєстрація та закриття ФОП. Охочі можуть відкрити або закрити ФОП за кілька хвилин й без держреєстратора. Також через Дію можна подавати декларацію.
Всі ці та низка інших послуг вже повноцінно працюють. Якщо вони не відображаються у вашому додатку, переконайтесь, що ви використовуєте останню версію.