В «Дії» можна буде здати на права: детальніше про новий проєкт від Мінцифри

Додаток «Дія» вже й так замінює українцям безліч документів. Також, на платформі можна замовити безліч різноманітних послуг, довідок, та навіть укласти шлюб. У Мінцифри заявили, що не планують зупинятися й хочуть, щоб у «Дії» було все, що тільки може знадобитися українцям. Наприклад, можливість складати іспити та отримувати водійське посвідчення. Про це заявив Михайло Федоров і розповів, як це, на його думку, має працювати.

Проєкт лише на стадії розробки

Невдовзі в «Дії» мають запустити пілотний проєкт онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. В основі іспиту буде штучний інтелект, який зчитуватиме модель поведінки користувача. Як це все відбуватиметься на практиці, поки ніхто пояснити не може. Федоров заявив, що їхня мета зробити все так, щоб у майбутньому люди мінімально контактували з Сервісними центрами МВС.

Які послуги зʼявилися в «Дії» за останній рік?

Сьогодні в «Дії» є багато нових послуг й серед них багато таких, що добряче спрощують життя українцям. Серед основного:

Реєстрація місця проживання онлайн. Для цього потрібно мати паспорт в форматі ID-картки. Послуга вже доступна в багатьох містах й невдовзі пошириться на всю Україну. Укладання договору купівлі-продажу авто. Так, ця послуга вже працює, тож оформити цей договір тепер можна без Сервісних центрів або нотаріальних контор. Новий техпаспорт та номерні знаки покупець отримує поштою. Шлюб онлайн. Одружитися тепер можна навіть, якщо наречений з нареченою перебувають у різних містах, чи країнах. Реєстрація та закриття ФОП. Охочі можуть відкрити або закрити ФОП за кілька хвилин й без держреєстратора. Також через Дію можна подавати декларацію.

Всі ці та низка інших послуг вже повноцінно працюють. Якщо вони не відображаються у вашому додатку, переконайтесь, що ви використовуєте останню версію.