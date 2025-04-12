Ряды пенсионеров на апрель значительно поредели: важная информация от ПФУ

Количество пенсионеров в Украине претерпело значительное сокращение за период с января 2022 года по апрель 2025 года. За это время ряды пенсионеров поредели почти на 510 тысяч человек. Согласно последним данным Пенсионного фонда, сейчас пенсионные выплаты получают 10 331 375 украинцев. Интересно, что на фоне общего уменьшения количества пенсионеров наблюдается рост числа тех, кто получает пенсию по инвалидности. С января 2022 года их количество увеличилось на 83 343 человека и составляет 1 574 456 украинцев.

Статистика неумолима: как менялось количество пенсионеров

Данные Пенсионного фонда Украины свидетельствуют о четкой тенденции к сокращению общего количества пенсионеров. По состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров, среди которых пенсию по инвалидности получали 1 491 113 человек, а пенсию по возрасту – 8 051 951.

Уже на 1 января 2023 года общее количество пенсионеров уменьшилось до 10 687 921. При этом количество пенсионеров по возрасту сократилось на 135 838 человек и составило 7 916 113, тогда как количество пенсионеров с инвалидностью выросло на 3 748 человек – до 1 494 861.

Тенденция к сокращению продолжилась и в последующие годы. По состоянию на январь 2024 года в Украине осталось 10 516 537 пенсионеров, из которых пенсию по возрасту получали 7 705 735 человек (на 346 216 меньше, чем в январе 2022 года), а количество пенсионеров с инвалидностью выросло до 1 538 190 человек.

Последние доступные данные за апрель 2025 года фиксируют дальнейшее сокращение количества пенсионеров до 10 331 375 человек. Из них пенсию по инвалидности получают 1 574 456 украинцев, а пенсию по возрасту – только 7 490 320 человек.

Почему пенсионеров становится меньше: основные факторы

Одной из ключевых причин сокращения количества пенсионеров является постепенное повышение требований к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию по возрасту. С 2017 года этот показатель ежегодно увеличивается на 12 месяцев. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. В 2028 году это требование возрастет до 35 лет. Те, кто не будет иметь достаточного стажа, будут вынуждены работать до 63 или 65 лет. Таким образом, рост требований к стажу фактически откладывает выход многих людей на пенсию.

Кроме того, на демографическую ситуацию в стране влияет общая депопуляция. Наблюдается сокращение рождаемости и рост уровня смертности, что также приводит к уменьшению количества лиц, которые достигают пенсионного возраста или продолжают получать пенсионные выплаты.