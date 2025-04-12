Грошовий подарунок на ювілей: хто з українців отримає до 10 000 гривень?

Приємна новина для найстарших мешканців однієї з українських громад! У місті Мукачево Закарпатської області запроваджено нову ініціативу, спрямовану на підтримку людей похилого віку. Тепер ювіляри, починаючи з 85-річного віку, отримуватимуть одноразову грошову допомогу до дня народження. Максимальна сума виплати може сягати 10 000 гривень.

Кому пощастить отримати виплату: деталі програми в Мукачеві

Програма посиленого соціального та медичного захисту населення на 2024–2026 роки, що діє в Мукачеві, передбачає надання одноразової фінансової допомоги мешканцям громади, які відзначають свій ювілей, починаючи з 85 років. Рішення про виділення коштів ухвалює особисто міський голова, який підписує відповідні списки отримувачів.

Розмір грошової допомоги залежить від вікової категорії ювіляра:

За досягнення 85-річного віку виплачується 3 000 гривень.

При святкуванні 90-річчя розмір допомоги становить 5 000 гривень.

На 95-річчя ювіляри отримають 7 000 гривень.

А столітні ювілянти та особи, які перетнули 100-річний рубіж, отримають 10 000 гривень.

Згідно з офіційними документами, виплата коштів має бути здійснена протягом трьох місяців з дати настання відповідного віку. Це означає, що ювіляри отримають свій грошовий подарунок не пізніше, ніж через три місяці після свого дня народження.

Чи є такі програми в інших містах України: як дізнатися?

Варто зазначити, що Мукачево не є єдиним містом в Україні, де діють подібні ініціативи. В різних громадах можуть існувати власні програми підтримки літніх людей, які передбачають виплати до дня народження або з інших нагод.

Щоб дізнатися, чи передбачена така фінансова допомога у вашому місті або селищі, найкращим варіантом буде звернутися безпосередньо до органів місцевої влади – міської, селищної або сільської ради. Представники соціальних служб або відповідних відділів зможуть надати вам актуальну інформацію про діючі програми соціальної підтримки для людей похилого віку у вашій громаді.