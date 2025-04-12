Денежный подарок на юбилей: кто из украинцев получит до 10 000 гривен?

Приятная новость для самых старших жителей одной из украинских общин! В городе Мукачево Закарпатской области введена новая инициатива, направленная на поддержку пожилых людей. Теперь юбиляры, начиная с 85-летнего возраста, будут получать единовременную денежную помощь ко дню рождения. Максимальная сумма выплаты может достигать 10 000 гривен.

Кому повезет получить выплату: детали программы в Мукачево

Программа усиленной социальной и медицинской защиты населения на 2024-2026 годы, действующая в Мукачево, предусматривает предоставление единовременной финансовой помощи жителям общины, которые отмечают свой юбилей, начиная с 85 лет. Решение о выделении средств принимает лично городской голова, который подписывает соответствующие списки получателей.

Размер денежной помощи зависит от возрастной категории юбиляра:

При достижении 85-летнего возраста выплачивается 3 000 гривен.

При праздновании 90-летия размер помощи составляет 5 000 гривен.

На 95-летие юбиляры получат 7 000 гривен.

А столетние юбилянты и лица, которые пересекли 100-летний рубеж, получат 10 000 гривен.

Согласно официальным документам, выплата средств должна быть осуществлена в течение трех месяцев с даты наступления соответствующего возраста. Это означает, что юбиляры получат свой денежный подарок не позднее, чем через три месяца после своего дня рождения.

Есть ли такие программы в других городах Украины: как узнать?

Стоит отметить, что Мукачево не является единственным городом в Украине, где действуют подобные инициативы. В разных общинах могут существовать собственные программы поддержки пожилых людей, которые предусматривают выплаты ко дню рождения или по другим поводам.

Чтобы узнать, предусмотрена ли такая финансовая помощь в вашем городе или поселке, лучшим вариантом будет обратиться непосредственно в органы местной власти – городской, поселковый или сельский совет. Представители социальных служб или соответствующих отделов смогут предоставить вам актуальную информацию о действующих программах социальной поддержки для пожилых людей в вашей громаде.