В Україні запрацювала шахрайська схема, яка націлена на клієнтів магазинів EVA

В Україні активізувалися шахраї, які використовують ім’я популярної мережі магазинів EVA для виманювання особистих даних та грошей у громадян. Аферисти масово розсилають повідомлення про фейкову акцію, в рамках якої нібито можна отримати промокоди на 1500 гривень від EVA. Для отримання “подарунку” користувачам пропонують пройти невелике опитування на підробленому веб-сайті.

Як працює схема обману: не потрапте на гачок псевдоакції від EVA

Шахраї розповсюджують інформацію про розіграш через соціальні мережі та месенджери, закликаючи користувачів перейти за посиланням на підроблений сайт, який візуально може бути схожим на офіційний сайт EVA. На цьому сайті відвідувачам пропонують пройти просте опитування, яке складається з кількох питань. Після завершення опитування жертві повідомляють про “виграш” промокоду на значну суму – найчастіше це 1500 гривень.

Однак, щоб отримати цей “подарунок”, користувачів просять ввести свої особисті дані, включаючи номер банківської картки, термін її дії, CVV-код та інші конфіденційні відомості. Таким чином, шахраї отримують доступ до банківських рахунків довірливих громадян та можуть використовувати їх для власних злочинних цілей.

Офіційна заява EVA: будьте пильними та не довіряйте фейковим сайтам

Національна мережа магазинів EVA офіційно заявила, що не має жодного стосунку до веб-сайту eva-bonus.top та будь-яких подібних ресурсів, які розповсюджують неправдиву інформацію про акції та розіграші. У прес-службі компанії наголосили, що EVA не проводить подібних акцій ні на своєму офіційному сайті eva.ua, ні в роздрібних магазинах мережі.

Представники EVA висловили жаль з приводу того, що шахраї намагаються скористатися довірою мільйонів українських покупців, які щодня користуються послугами мережі. Наразі компанія вживає відповідних заходів для припинення шахрайської діяльності та готує офіційну заяву до Національної поліції України.