В Украине заработала мошенническая схема, которая нацелена на клиентов магазинов EVA

В Украине активизировались мошенники, которые используют имя популярной сети магазинов EVA для выманивания личных данных и денег у граждан. Аферисты массово рассылают сообщения о фейковой акции, в рамках которой якобы можно получить промокоды на 1500 гривен от EVA. Для получения «подарка» пользователям предлагают пройти небольшой опрос на поддельном веб-сайте.

Как работает схема обмана: не попадитесь на крючок псевдоакции от EVA

Мошенники распространяют информацию о розыгрыше через социальные сети и мессенджеры, призывая пользователей перейти по ссылке на поддельный сайт, который визуально может быть похожим на официальный сайт EVA. На этом сайте посетителям предлагают пройти простой опрос, который состоит из нескольких вопросов. После завершения опроса жертве сообщают о «выигрыше» промокода на значительную сумму – чаще всего это 1500 гривен.

Однако, чтобы получить этот «подарок», пользователей просят ввести свои личные данные, включая номер банковской карты, срок ее действия, CVV-код и другие конфиденциальные сведения. Таким образом, мошенники получают доступ к банковским счетам доверчивых граждан и могут использовать их для собственных преступных целей.

Официальное заявление EVA: будьте бдительны и не доверяйте фейковым сайтам

Национальная сеть магазинов EVA официально заявила, что не имеет никакого отношения к веб-сайту eva-bonus.top и любых подобных ресурсов, которые распространяют ложную информацию об акциях и розыгрышах. В пресс-службе компании отметили, что EVA не проводит подобных акций ни на своем официальном сайте eva.ua, ни в розничных магазинах сети.

Представители EVA выразили сожаление по поводу того, что мошенники пытаются воспользоваться доверием миллионов украинских покупателей, которые ежедневно пользуются услугами сети. Сейчас компания принимает соответствующие меры для прекращения мошеннической деятельности и готовит официальное заявление в Национальную полицию Украины.