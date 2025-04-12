Ряди пенсіонерів на квітень значно порідшали: важлива інформація від ПФУ

Кількість пенсіонерів в Україні зазнала значного скорочення за період з січня 2022 року по квітень 2025 року. За цей час лави пенсіонерів порідшали майже на 510 тисяч осіб. Згідно з останніми даними Пенсійного фонду, наразі пенсійні виплати отримують 10 331 375 українців. Цікаво, що на тлі загального зменшення кількості пенсіонерів спостерігається зростання числа тих, хто отримує пенсію через інвалідність. З січня 2022 року їх кількість збільшилася на 83 343 особи і становить 1 574 456 українців.

Статистика невблаганна: як змінювалася кількість пенсіонерів

Дані Пенсійного фонду України свідчать про чітку тенденцію до скорочення загальної кількості пенсіонерів. Станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів, серед яких пенсію по інвалідності отримували 1 491 113 осіб, а пенсію за віком – 8 051 951.

Вже на 1 січня 2023 року загальна кількість пенсіонерів зменшилася до 10 687 921. При цьому кількість пенсіонерів за віком скоротилася на 135 838 осіб і становила 7 916 113, тоді як кількість пенсіонерів з інвалідністю зросла на 3 748 осіб – до 1 494 861.

Тенденція до скорочення продовжилася і в наступні роки. Станом на січень 2024 року в Україні залишилося 10 516 537 пенсіонерів, з яких пенсію за віком отримували 7 705 735 осіб (на 346 216 менше, ніж у січні 2022 року), а кількість пенсіонерів з інвалідністю зросла до 1 538 190 осіб.

Останні доступні дані за квітень 2025 року фіксують подальше скорочення кількості пенсіонерів до 10 331 375 осіб. З них пенсію через інвалідність отримують 1 574 456 українців, а пенсію за віком – лише 7 490 320 осіб.

Чому пенсіонерів стає менше: основні фактори

Однією з ключових причин скорочення кількості пенсіонерів є поступове підвищення вимог до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. З 2017 року цей показник щорічно збільшується на 12 місяців. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. У 2028 році ця вимога зросте до 35 років. Ті, хто не матиме достатнього стажу, будуть змушені працювати до 63 або 65 років. Таким чином, зростання вимог до стажу фактично відкладає вихід багатьох людей на пенсію.

Крім того, на демографічну ситуацію в країні впливає загальна депопуляція. Спостерігається скорочення народжуваності та зростання рівня смертності, що також призводить до зменшення кількості осіб, які досягають пенсійного віку або продовжують отримувати пенсійні виплати.