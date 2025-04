Від шкіл до банкоматів: чому в Україні досі використовують Windows XP

Офіційно Microsoft припинила підтримку Windows XP у 2014 році, але навіть через десятиліття ця система не стала цифровим привидом. У 2025 році її можна зустріти в несподіваних місцях – від заводських цехів до арт-інсталяцій. Розповідаємо, чому «ікспі» досі жива і кому вона потрібна в світі та Україні.

Де використовують XP?

В індустріальних парках Німеччини та Японії досі працюють верстати з ЧПУ 2000-х років, чиє програмне забезпечення зав’язане на Windows XP. Перехід на сучасні ОС потребуватиме заміни всього обладнання, що для багатьох підприємств економічно невигідно. Наприклад, на фабриці Shimizu в Осаці інженери використовують «заморожені» комп’ютери – їхні жорсткі диски переведені в режим read-only, а доступ до інтернету фізично відключений. Це знижує ризики кібератак, зберігаючи функціональність застарілого ПЗ.

У медичній сфері XP вижила завдяки нішевим пристроям. Апарати МРТ Siemens ImageMatrix 2003 року випуску, які досі обслуговують клініки Індії та Бразилії, вимагають оригінальної ОС для калібрування. Альтернатива – купівля нових установок за $1.5-2 млн, що для бюджетних лікарень недозволена розкіш.

Багато банкоматів і платіжних терміналів досі працюють на XP Embedded – спеціальній версії для вбудованих систем. Їх заміна вимагає мільйонів гривень, а для бюджетних організацій це недозволена розкіш.

Малий бізнес: кафе, магазини, сервіси. Касові апарати, бухгалтерські програми – для них XP залишається «робочою конячкою». Власники малого бізнесу уникають витрат на оновлення.

Школи, лікарні, муніципальні служби – тут панує принцип «працює – не чіпай». Перехід на нові ОС вимагає не тільки грошей на ліцензії, а й перенавчання співробітників. Наприклад, у віддалених регіонах Сибіру комп’ютери в сільських адміністраціях досі завантажують синій екран XP.

Ностальгія як мистецтво

У 2025 році ретрокомп’ютинг став субкультурою. Ентузіасти збирають «машини часу» на базі Pentium 4, щоб запускати ігри епохи 2000-х років – «Heroes of Might and Magic III», «The Sims 2», «Deus Ex».

Сучасні ОС та емулятори спотворюють графіку старих проектів. Наприклад, у «GTA: San Andreas» на Windows 11 пропадає ефект «туману», який маскував обмеження дистанції промальовування. На XP же все працює автентично, аж до піксельних шрифтів.

XP як щит проти стеження

Парадоксально, але 2025 року деякі анонімні спільноти цілеспрямовано перейшли на Windows XP. Причина – мінімальна телеметрія. На відміну від Windows 10-11, де вимкнення збору даних вимагає правок реєстру і сторонніх скриптів, XP нічого не надсилає Microsoft. Крипто-анархісти збирають кастомні збірки системи з відкритим ядром ReactOS, шифрувальником VeraCrypt і браузером Pale Moon. Такі ПК працюють в ізольованих мережах, а для виходу в інтернет використовуються одноразові віртуальні машини.

XP як полігон для вчених

Університети включають Windows XP у курси з кібербезпеки. Студенти MIT у 2025 році вивчають на прикладі XP класичні вразливості на кшталт атак через RDP-порт або переповнення буфера в MS08-067. А в лабораторії ШІ Цюрихської вищої технічної школи система стала «піддослідним кроликом» для тестів нейромережевих антивірусів – її простота дає змогу наочно демонструвати, як алгоритми виявляють шкідливі патерни.