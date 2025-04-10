«Укрзализныця» отменила движение по самому актуальному весеннему направлению: какие варианты предлагают пассажирам

«Укрзализныця» отменила движение поездов по одному из самых популярных направлений. Теперь попасть в Мукачево из Полтавы, Кременчуга или Одессы будет немного сложнее. Так что пассажирам, мечтавшим весной увидеть цветение сакуры в самом сердце Закарпатья, придется ехать с пересадками.

Почему ограничили движение поездов на Мукачево?

Поезда по вышеперечисленным направлениям временно не будут курсировать из-за строительства нового европейского пути, который как раз прокладывают на участке Чоп-Ужгород. Однако в «Укрзализныце» отметили, что украинцы все равно смогут добраться до нужных им городов, осуществив пересадку в Ужгороде. Более того, компания также планирует улучшить пересадочное сообщение Кременчуга с Буковиной и Карпатами.

Как добраться до Ужгорода с пересадками?

Чтобы осуществить пересадку на участке Львов-Ужгород-Львов пассажиры уже сейчас могут приобрести билеты на поезд, следующий через Самбор-Сянки. Речь о таких поездах:

№45/46 Харьков – Ужгород;

№59/60 Киев – Ужгород.

Кроме того, пассажиры смогут со всеми удобствами добраться до Ужгорода и Одессы поездом №12/11 Одесса – Львов, сделав непродолжительную пересадку во Львове. А те, кому необходимо доехать до Ужгорода из Полтавы и Кременчуга, могут выбрать поезд №125-129/126-130 Полтава/Кременчуг – Мукачево.

Как из Кременчуга добраться до Карпат и Буковины?

Также в «Укрзализныце» существенно улучшили сообщение Кременчуга с Черновцами, Ивано-Франковском, Ясиней, Яремчем и Ворохтой. Правда, здесь пассажирам также придется осуществить пересадку. «Укрзализныця» предлагает им сначала двигаться поездом №129/130 Кременчуг – Мукачево – Кременчуг, а затем пересесть на один из этих поездов:

№116/115 Запорожье – Черновцы;

№25/26 Одесса – Ясиня;

№135/136 Одесса – Черновцы;

№34/33 Ясиня – Кривой Рог.

Билеты можно приобрести введя запрос на поездку с пересадкой в ​​приложении «Укрзализныци» или приобрести их отдельно с помощью приложения Приват24. Кроме того, билеты традиционно доступны в железнодорожных кассах на всех действующих вокзалах Украины.