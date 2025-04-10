«Укрзалізниця» скасувала рух за найактуальнішим весняним напрямком: які варіанти пропонують пасажирам

«Укрзалізниця» скасувала рух потягів за одним з найпопулярніших напрямків. Тепер потрапити до Мукачево з Полтави, Кременчука чи Одеси буде трохи складніше. Тож пасажирам, які мріяли навесні побачити цвітіння сакури у самому серці Закарпаття, доведеться їхати з пересадками.

Чому обмежили рух потягів на Мукачево?

Потяги за переліченими вище напрямками тимчасово не курсуватимуть через будівництво нової європейської колії, яку саме прокладають на ділянці Чоп-Ужгород. Проте в «Укрзалізниці» зазначили, що українці все одно зможуть дістатися до необхідних їх їм міст, здійснивши пересадку в Ужгороді. Ба більше, компанія також планує покращити пересадкове сполучення Кременчука з Буковиною та Карпатами.

Як дістатися до Ужгорода з пересадками?

Щоб здійснити пересадку на ділянці Львів-Ужгород-Львів пасажири вже зараз можуть придбати квитки на потяг, що рухається через Самбір-Сянки. Мова про такі потяги:

№45/46 Харків – Ужгород;

№59/60 Київ – Ужгород.

Крім того пасажири зможуть з усіма зручностями дістатися до Ужгорода та Одеси потягом №12/11 Одеса – Львів, зробивши нетривалу пересадку у Львові. А ті, кому необхідно доїхати до Ужгорода з Полтави та Кременчука, можуть обрати потяг №125-129/126-130 Полтава/Кременчук – Мукачево.

Як з Кременчука дістатися до Карпат і Буковини?

Також в «Укрзалізниці» суттєво покращили сполучення Кременчука з Чернівцями, Івано-Франківськом, Ясінею, Яремчем та Ворохтою. Щоправда тут пасажирам також доведеться здійснити пересадку. «Укрзалізниця» пропонує їм спершу рухатися потягом №129/130 Кременчук – Мукачеве – Кременчук, а потім пересісти на один із цих потягів:

№116/115 Запоріжжя – Чернівці;

№25/26 Одеса – Ясіня;

№135/136 Одеса – Чернівці;

№34/33 Ясіня – Кривий Ріг.

Квитки можна придбати ввівши запит на подорож із пересадкою у застосунку «Укрзалізниці» або придбати їх окремо за допомогою додатку Приват24. Крім того квитки традиційно доступні у залізничних касах на всіх діючих вокзалах України.