С 1 октября соцслужбы лишат части полномочий: кто будет выплачивать социальную помощь украинцам

В Украине намерены централизовать процедуру начисления части социальных выплат. В рамках экспериментального проекта, который планируют претворить в жизнь уже с 1 октября 2025 года, функции выплаты некоторых видов социальной помощи передоверят Пенсионному фонду. Напомним, сейчас эти функции выполняют специальные структурные подразделения по защите населения, которые подчиняются местным органам власти.

Почему Пенсионный фонд лучше справится с выплатой соцпомощи?

Согласно предложенному нововведению, ПФУ будет начислять социальные выплаты, руководствуясь Единой информационной системой социальной сферы, а именно Единым социальным реестром. Таким образом, состоится централизация соцвыплат, благодаря чему удастся оптимизировать всю систему начисления государственной помощи.

Кроме того, цикл прохождения денег от органов соцзащиты до представителей незащищенных слоев населения значительно сократится. Процесс начисления соцпомощи станет более прозрачным, а люди будут быстрее получать причитающиеся им средства.

Кто с 1 октября начнет получать соцпомощь через ПФУ?

Если экспериментальный проект все же будет введен, некоторые категории социально незащищенных граждан перейдут под опеку Пенсионного фонда. Вот какие виды пособия с 1 октября начнут выплачивать через ПФУ:

Пособие по беременности и родам. На детей, над которыми установлена ​​опека или забота. Помощь одиноким матерям. Помощь приемным родителям при усыновлении. Госпомощь на детей, страдающих тяжелыми заболеваниями или имеющих пороки развития. Соцпомощь для малообеспеченных семей. Государственная помощь на детей из многодетных семей. Помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Денежная помощь приемным родителям и родителям-воспитателям детдомов семейного типа. Денежные средства для семей патронатных воспитателей. Оплата услуг патронатного воспитателя и уплата за него ЕСВ. Соцвыплаты для ВПЛ. Выплаты на детей, временно лишенных родительской опеки и проживающих в семьях родственников или знакомых.

Обязанности по начислению всех этих выплат уже с 1 октября может принять на себя Пенсионный фонд. Хотя окончательное решение о внедрении экспериментального проекта, который основательно изменит систему начисления социальных выплат, все еще не принято.