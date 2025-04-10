Увеличат ли зарплату педагогам: Шмигаль прокомментировал петицию, в которой учителя этого требуют

В Украине у педагогов достаточно низкая зарплата. И хотя им планируют дополнительные 1000 гривен и еще разные бонусы, но даже с этим зарплата учителя ниже средней в Украине. А особенно, если речь идет о молодых специалистах, не имеющих опыта и стажа. Это, мол, большая проблема, ведь все больше молодых людей решают не выбирать эту профессию, или даже если получили диплом не собираются работать по специальности. На днях в связи с этим даже была сформирована петиция о том, чтобы педагогам увеличили зарплату. Петиция уже собрала нужное количество голосов, и ее прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Автор петиции просит перераспределить бюджет

Первое, на что обратил внимание Шмигаль, — это на просьбу распределить бюджет.

«На сегодняшний день органы местного самоуправления могут принимать решение об установлении такой доплаты за счет средств местного бюджета педагогическим работникам других учреждений и учебных заведений, которые содержатся из соответствующего местного бюджета, в частности учреждений дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования», – отмечает премьер-министр.

Кроме того, Шмигаль отметил, что этот вопрос невозможно решить исключительно распределением местных бюджетов. Необходимо вносить изменения и в государственный бюджет.

«На сегодняшний день МОН прорабатывается вопрос реформирования системы оплаты труда педагогических работников учебных заведений путем увеличения доли должностного оклада (тарифной ставки) в общей сумме заработной платы. Этот вопрос решается с учетом финансовых возможностей бюджетов всех уровней в условиях военного положения и экономической ситуации в стране», – добавил премьер.

То есть, условно говоря, петиция не будет удовлетворена. На данном этапе, вероятно, все останется как есть. Учителя будут получать по 1000 гривен доплаты к зарплате, а с сентября сумма вырастет до 2000 гривен.