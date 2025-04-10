Чи збільшать зарплату освітянам: Шмигаль прокоментував петицію, у якій педагоги цього вимагають

В Україні освітяни мають доволі низьку зарплату. І хоч їм планують додаткові 1000 гривень та ще різні бонуси, однак й навіть з цим зарплата вчителя нижче середньої в Україні. А особливо, якщо мова про молодих спеціалістів, які не мають досвіду та стажу. Це, мовляв, велика проблема, адже все більше молодих людей вирішують не обирати цю професію, або ж навіть якщо отримали диплом не збираються працювати за спеціальністю. Днями у звʼязку з цим навіть була сформована петиція про те, щоб педагогам збільшили зарплатню. Петиція вже зібрала потрібну кількість голосів і її прокоментував премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Автор петиції просить перерозподілити бюджет

Перше на що звернув увагу Шмигаль — це на прохання розподілити бюджет.

«На сьогодні органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про встановлення такої доплати за рахунок коштів місцевого бюджету педагогічним працівникам інших закладів та закладів освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету, зокрема установ дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти», – зазначає премʼєр-міністр.

Окрім цього Шмигаль зазначив, що це питання не можливо вирішити виключно розподілом місцевих бюджетів. Потрібно вносити зміни й у державний бюджет.

«На сьогодні МОН опрацьовується питання реформування системи оплати праці педагогічних працівників навчальних закладів шляхом збільшення частки посадового окладу (тарифної ставки) у загальній сумі заробітної плати. Це питання вирішується з урахуванням фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів в умовах воєнного стану та економічної ситуації в країні», – додав прем’єр.

Тобто умовно кажучи, петиція не буде задовільнена. На даному етапі ймовірно все залишиться як є. Вчителі отримуватимуть по 1000 гривень доплати до зарплати, а з вересня сума зросте до 2000 гривень.