З 1 жовтня соцслужби позбавлять частини повноважень: хто буде виплачувати соціальну допомогу українцям 

В Україні збираються централізувати процедуру нарахування частини соціальних виплат. В рамках експериментального проєкту, який планують втілити в життя вже з 1 жовтня 2025 року, функції виплати деяких видів соціальної допомоги передоручать Пенсійному фонду. Нагадаємо, зараз ці функції виконують спеціальні структурні підрозділи з питань захисту населення, що підпорядковуються місцевим органам влади.

Чому Пенсійний фонд краще впорається з виплатою соцдопомоги?

Згідно із запропонованим нововведенням, ПФУ нараховуватиме соціальні виплати, керуючись Єдиною інформаційною системою соціальної сфери, а саме – Єдиним соціальним реєстром. Таким чином відбудеться централізація соцвиплат, завдяки чому вдасться оптимізувати всю систему нарахування державної допомоги.

Крім того цикл проходження грошей від органів соцзахисту до представників незахищених прошарків населення значно скоротититься. Процес нарахування соцдопомоги стане більш прозорим, а люди швидше отримуватимуть належні їм кошти.

Хто з 1 жовтня почне отримувати соцдопомогу через ПФУ?

Якщо експериментальний проєкт все ж буде впроваджено, деякі категорії соціально незахищених громадян перейдуть під опіку Пенсійного фонду. Ось які види допомоги з 1 жовтня почнуть виплачувати через ПФУ:

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами. На дітей, над якими встановлено опіку або піклування Допомога одиноким матерям. Допомога прийомним батькам при усиновленні. Держдопомога на дітей, що хворіють тяжкими захворюваннями чи мають вади розвитку. Соцдопомога для малозабезпечених сімей. Державна допомога на дітей із багатодітних сімей. Допомога на дітей сиріт чи тих, що були позбавлені батьківського піклування. Грошова допомога прийомним батькам та батькам-вихователям дитбудинків сімейного типу. Кошти на утримання дитини для сімей патронатних вихователів. Оплата послуг патронатного вихователя та сплата за нього ЄСВ. Соцвиплати для ВПО. Виплати на дітей, які тимчасово позбавлені батьківського піклування та проживають у сім’ях родичів чи знайомих.

Нарахування всіх цих виплат вже з 1 жовтня може прийняти на себе Пенсійний фонд. Хоча остаточне рішення щодо впровадження експериментального проєкту, який ґрунтовно змінить систему нарахування соціальних виплат, все ще не прийняте.