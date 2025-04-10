С 1 мая только наличные: со всех карточных транзакции налоговая снимет свой процент

Украинцам с 1 мая придется платить налог чуть ли не за каждую гривну, полученную на свой банковский счет. И речь не только об официальных доходах, например зарплате, но и о любой другой входящей транзакции.

Какую часть пересланных на карту денег будет забирать налоговая?

В Государственной налоговой службе (ГНС) объяснили, что согласно налоговому законодательству даже минимальная сумма, скажем в 1 гривну, которую украинец получает от постороннего лица, считается прибылью. А это значит, что с нее нужно платить налог, включая в общегодовую декларацию.

Из средств, полученных на карту в течение года, украинцы обязаны уплатить налог по следующим ставкам:

НДФЛ – 18%;

военный сбор – 5%.

Если данное правило проигнорировать, это будет квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов и может привести к большим неприятностям с ГНС.

В каком случае можно не платить налог с транзакций?

Есть ситуации, когда средства, полученные украинцами на их банковские счета, не облагаются налогом. Согласно налоговому законодательству Украины, от налогообложения освобождаются денежные переводы, получаемые гражданином от своих родственников. Это правило распространяется на родственников первой и второй степеней родства, а именно:

мужа или жену, родителей, детей;

брата или сестру, дедушку или бабушку, внука.

Но и здесь есть один важный нюанс – перечисленные средства должны быть подарком или наследством. Иначе все равно придется платить налог.

В налогообложении банковских переводов нет ничего нового

Новость о якобы нововведениях в налоговом законодательстве возмутила нардепа Даниила Гетманцева. Глава финансового комитета Верховной рады отметил, что никаких существенных изменений с 1 мая на самом деле не планируется.

В то же время обязанность платить налог за все свои доходы, в том числе и полученные переводом на карту, в Украине существует уже десятилетиями. Но транзакция сама по себе не требует декларирования и уплаты налога. Если, конечно, она не получена от лица, являющегося налоговым агентом, то есть предпринимателем.