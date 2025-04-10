З 1 травня лише готівка: з будь-яких карткових транзакції податкова зніматиме свій відсоток

Українцям з 1 травня доведеться платити податок ледь не за кожну гривню, отриману на власний банківський рахунок. І мова не лише про офіційні доходи, наприклад зарплатню, а й про будь-яку іншу вхідну транзакцію.

Яку частку пересланих на картку грошей забиратиме податкова?

У Державній податковій службі (ДПС) пояснили, що згідно з податковим законодавством навіть мінімальна сума, скажімо в 1 гривня, яку українець отримує від сторонньої особи, вважається прибутком. А це означає, що з неї потрібно платити податок, включаючи до загальнорічної декларації.

Із коштів, отриманих на карту протягом року, українці зобов’язані сплатити податок за такими ставками:

ПДФО – 18%;

військовий збір – 5%.

Якщо дане правило проігнорувати, це буде кваліфікуватися як ухиляння від сплати податків і згодом може призвести до чималих неприємностей із ДПС.

В якому випадку можна не платити податок з транзакцій?

Є ситуації, коли кошти, отримані українцям на їх банківські рахунки, не оподатковуються. Згідно з податковим законодавством України, від оподаткування звільняються грошові перекази, які громадянин отримує від своїх родичів. Це правило поширюється на родичів першого та другого ступенів споріднення, а саме:

чоловіка або дружину, батьків, дітей;

брата або сестру, дідуся чи бабусю, онука.

Але й тут є один важливий нюанс – переказані кошти повинні бути подарунком або спадщиною. Інакше з них все одно доведеться платити податок.

У оподаткуванні банківських переказів немає нічого нового

Новина про начебто нововведення у податковому законодавстві обурила нардепа Данила Гетманцева. Голова фінансового комітету Верховної ради зазначив, що ніяких суттєвих змін з 1 травня насправді не планується.

Натомість обов’язок платити податок за всі свої доходи, зокрема й ті, що були отримані переказом на карту, в Україні існує вже десятиліттями. Але сама транзакція як така не вимагає декларування та сплати податку. Якщо звісно вона не отримана від особи, що є податковим агентом, тобто підприємцем.