ДПС таскает по судам украинцев, которые продают личные вещи на OLX: в чем их обвиняют

Налоговики начали охотиться на украинцев, которые за копейки продают собственные вещи на OLX. Их обвиняют в торговле без регистрации ФЛП и пытаются приговорить к немалому штрафу. Хотя 8 апреля в ДПС убедительно утверждали, что не будут наказывать обычных украинцев, пытающихся сбыть свои уже ненужные вещи в сети.

Кормушка для птиц за 10 грн и другие промахи фискалов

Несмотря на данное налоговиками обещание, уже известно по меньшей мере о трех откровенно смешных судебных делах, по которым к ответственности пытались привлечь обычных граждан. Они всего-навсего продавали ненужные личные вещи за смешные деньги и за это чуть не «пошли по статье».

Например в Запорожье в начале апреля рассмотрели дело продавца, пытавшегося сбыть на OLX обычную кормушку для птиц. Стоимость ее была смешной – всего 10 грн. Но налоговики все равно подняли шум. На фигуранта дела составили административный протокол, а в суде в качестве доказательства предоставили скриншоты с платформы OLX и личную переписку с продавцом. Согласно этим материалам мужчина с октября 2017 года опубликовал 24 объявления, что, по мнению представителей ГНС, разоблачает его в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. Ведь как ФЛП он никогда зарегистрирован не был.

Обвиняемый пояснил, что использовал OLX лишь для того, чтобы избавиться от личных вещей, которые были ему уже не нужны или банально не подошли по размеру. Выслушав его объяснение и рассмотрев доказательства, суд признал мужчину невиновным.

Аналогичная ситуация имела место и в столице, где Киево-Святошинский райсуд рассмотрел дело интернет-продавца, «спалившегося» на продаже собственной подержанной вещи стоимостью в 250 грн. Это произошло в марте. Примерно тогда же в Запорожье пытались обвинить в неправомерной торговле продавца брелоков за 100 грн. Здесь состава преступления суд тоже не увидел.

Юристы считают, что налоговая немного сбилась с курса

По словам налогового консультанта Михаила Смоковича, обычные граждане могут не бояться попасть за решетку из-за размещения копеечных объявлений в интернете. Ведь целью налоговой являются теневые предприниматели, которые отказываются регистрироваться как ФЛП, не желая платить налоги. А доходы в несколько сотен или даже тысяч гривен им не интересны.

Однако прецеденты все же случаются. Вместо «большой рыбы» налоговикам на удочку попадаются обычные украинцы, пытающиеся разгрузить свои чердаки от лишних вещей с помощью OLX или других аналогичных платформ. Однако, как видим из опыта уже выигранных гражданами дел, время от времени продавая собственные подержанные вещи в тюрьму не сядешь.

А вот кому стоит бояться столкновения с налоговой, так это продавцам, которые годами получают немалую прибыль, не платя в госказну ни копейки. С ними ни налоговики, ни суд уже не будут такими ласковыми.