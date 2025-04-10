ДПС тягає по судах українців, які продають власні речі на OLX: у чому їх звинувачують

Податківці почали полювати на українців, що за копійки продають власні вживані речі на OLX. Їх звинувачують у торгівлі без реєстрації ФОП та намагаються засудити до чималого штрафу. Хоча 8 квітня у ДПС переконливо стверджували, що не каратимуть звичайних українців, які намагаються збути у мережі свої вже непотрібні речі.

Годівничка для птахів за 10 грн та інші промахи фіскалів

Попри дану податківцями обіцянку, вже відомо щонайменше про три відверто смішні судові справи, за якими до відповідальності намагалися притягнути звичайних громадян. Вони всього лише продавали непотрібні особисті речі за смішні гроші й за це ледь не «пішли по статті».

Наприклад у Запоріжжі на початку квітня розглянули справу продавця, який намагався збути на OLX звичайну годівничку для птахів. Вартість її була смішною – лише 10 грн. Та податківці все одно підняли шум. На фігуранта справи склали адміністративний протокол, а в суді в якості доказу надали скріншоти із платформи OLX та особистого листування з продавцем. Згідно з цими матеріалами чоловік із жовтня 2017 року опублікував 24 оголошення, що на думку представників ДПС викриває його у здійсненні незаконної підприємницької діяльності. Адже як ФОП він ніколи зареєстрований не був.

Обвинувачений пояснив, що використовував OLX лише для того щоб позбутися особистих речей, які були йому вже не потрібні або банально не підійшли по розміру. Вислухавши його пояснення та розглянувши докази, суд визнав чоловіка невинним.

Аналогічна ситуація мала місце й у столиці, де Києво-Святошинський райсуд розглянув справу інтернет-продавця, що «спалився» на продажі власної вживаної речі вартістю у 250 грн. Це трапилося у березні. Тоді ж, коли в Запоріжжі намагалися звинуватити у неправомірній торгівлі продавця брелоків за 100 грн. Тут складу злочину суд теж не побачив.

Юристи вважають, що податкова трохи збилася з курсу

За словами податкового консультанта Михайла Смоковича, звичайні громадяни можуть не боятися потрапити за грати через розміщення копійчаних оголошень у інтернеті. Адже ціллю податкової є тіньові підприємці, що відмовляються реєструватися як ФОПи, не бажаючи платити податки. А доходи у кількасот чи навіть кілька тисяч гривень їм не цікаві.

Однак прецеденти все ж трапляються. Замість «великої риби» податківцям на вудку трапляються звичайні українці, які намагаються розвантажити свої горища за допомогою OLX чи аналогічних платформ. Однак, як бачимо з досвіду вже виграних громадянами справ, від часу до часу продаючи власні вживані речі у тюрму не сядеш.

А от кому варто боятися зіткнення з податковою, так це продавцям, що роками отримуючи чималий прибуток, не платячи ні копійки у державну скарбницю. З ними ані податківці, ані суд вже не будуть такими ласкавими.