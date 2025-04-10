2 чи 20: експерти розповіли, як дізнатися заздалегідь скільки років проживе кішка

Заводячи домашнього улюбленця, хочеться, щоб він прожив максимальну кількість років, на яку лише спроможний. На жаль, інколи через хвороби, генетику чи недобросовісних розплідників, коти помирають ще будучи кошенятами. Звісно це часто велика травма для всієї родини, і особливо для дітей, які вже звикли до свого пухнастого друга. Експерти розповіли, як дізнатися наперед скільки років проживе кішка, яку ви хочете взяти в родину.

Скільки взагалі живуть коти?

Наукові дослідження демонструють доволі контрастну статистику. Науковці кажуть, що середній вік домашнього кота, який живе в хороших умовах 12-18 років. Якщо мова про вуличного кота, то це 2-5 роки. Бувають й виключення, коли коти доживають й до 20 та навіть 30 років. Справжньою легендою стала кішка Creme Puff, яка прожила 38 років. Буває й навпаки, що кішок гарно доглядають, вони живуть в ідеальних умовах й швидко помирають через якісь вроджені вади.

Що впливає на вік кішки?

Експерти зазначають, що є пʼять ключових факторів від яких залежить скільки проживе ваша кішка.

Генетика. Якщо купуєте породистого кота, вивчайте його слабкі місця. Є породи кішок, які схильні до вад серця або інших хвороб. Також, зазвичай в описі породи вказано, скільки років максимум вона може прожити. Спосіб життя. Важливо те, де кішка гуляє. Якщо вона часто сама ходить на вулицю, то може заразитися вірусами та інфекціями від інших котів. Також, може заразитися різноманітними паразитами. Обробка від них є обовʼязковим етапом догляду. Стерилізація. Дослідження стверджують, що стерилізовані коти живуть значно довше, адже не відчувають стресу від пологів та гормональних змін. Харчування. Воно має бути збалансованим та котячим, а не тим, яке їдять люди. Давати кішці залишки з загального столу — це зменшувати тривалість її життя. Розплідники. Обирайте перевірені компанії з гарною репутацією та всіма документами.

Якщо дотримуватись всіх правил, правильно за кішкою доглядати та перевірити її у ветеринара ще коли вона маленька, то така тварина проживе мінімум 12 років, а то й всі 20.