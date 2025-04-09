Деньги потребителей потекут как вода: с 1 мая поднимутся тарифы на воду и канализацию

С 1 мая в некоторых регионах Украины существенно увеличится стоимость услуг водоснабжения и водоотвода. Кое-где тариф повысят более чем вдвое. Жителям каких городов и городков придется открыть кошельки пошире?

Где и насколько подорожают услуги водоканала?

В настоящее время точно известно о повышении цен на воду и канализацию в следующих населенных пунктах:

в Каневе Черкасской области стоимость водоснабжения вырастет до 34,98 грн, а водоотвода – до 50,46 грн. В сумме стоимость услуг водоканала составит 85,44 грн за кубический метр. Причина – городской совет не поддержал решение о компенсации части стоимости за счет бюджета;

в Шостке цены на воду и канализацию вырастут аж дважды. С 1 мая жители города будут платить за обе услуги в сумме 52,3 грн. А через несколько месяцев, с 1 августа, тарифы снова подскочат – на этот раз до 62,8 грн за кубометр;

в Берегово, обслуживаемом предприятием ООО «Водоканал Карпатвиз», цены за водоснабжение + водоотвод уже подняли до 67,14 грн за куб;

в Чорткове Тернопольской области новые тарифы еще ждут окончательного утверждения. Однако уже известно, что в заявке местного ВУВКХ фигурирует ставка 49,75 грн за воду и 29,92 грн за канализацию. Для среднестатистической семьи это как минимум плюс 60 грн к месячной платежке;

в Костополе Ровенской области тарифы планируют повысить с 59,21 грн до 66,19 грн за куб (сумма за обе услуги). Таким образом, расходы горожан на воду и канализацию увеличатся на 13%. Но окончательного решения по данному вопросу еще не было принято.

Почему дорожают водоснабжение и водоотвод?

В большинстве регионов, где объявили о повышении тарифов, власти просто отказались покрывать часть расходов на услуги водоканала из местного бюджета. Но это, конечно, не единственная причина. Расходы на обслуживание инфраструктуры постоянно растут и властям приходится балансировать на гране между доступностью услуг и необходимыми затратами.

Кроме того, трубы и оборудование, с помощью которых водоканалы осуществляют водоснабжение и водоотвод, постоянно страдают от прилетов и других военных угроз. Так что на их ремонт и замену также тратятся немалые суммы. Поэтому, несмотря на войну, тарифы все же приходится понемногу увеличивать в направлении реалистичности.