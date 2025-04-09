Гроші споживачів підуть за водою: з 1 травня зростуть тарифи на воду та каналізацію

З 1 травня в деяких регіонах України суттєво зросте вартість послуг водопостачання та водовідведення. Подекуди тариф підвищать більш ніж удвічі. Мешканцям яких міст та містечок доведеться відкрити гаманці ширше?

Де та наскільки подорожчають послуги водоканалу?

Наразі достеменно відомо про підвищення цін на воду та каналізацію в наступних населених пунктах:

у Каневі, що на Черкащині, вартість водопостачання зросте до 34,98 грн, а водовідведення – до 50,46 грн. В сумі вартість послуг водоканалу становитиме 85,44 грн за кубічний метр. Причина – міська рада не підтримала рішення про компенсацію частини вартості за рахунок бюджету;

у Шостці ціни на воду та каналізацію зростуть аж двічі. З 1 травня мешканці міста платитимуть за обидві послуги в сумі 52,3 грн. А за кілька місяців, з 1 серпня, тарифи знову підскочать – цього разу до 62,8 грн за кубометр;

у Береговому, яке обслуговує підприємство ТОВ «Водоканал Карпатвіз», ціни за водопостачання + водовідведення вже підняли до 67,14 грн за куб;

у Чорткові, що на Тернопільщині, нові тарифи ще чекають на остаточне затвердження. Однак вже відомо, що у заявці місцевого ВУВКГ фігурує ставка 49,75 грн за воду та 29,92 грн за каналізацію. Для середньостатистичної родини це щонайменше плюс 60 грн до місячної платіжки;

у Костополі, що у Рівненській області, тарифи планують підвищити з 59,21 грн до 66,19 грн за куб (сума за обидві послуги). Таким чином витрати містян на воду та каналізацію збільшаться на 13%. Але остаточного рішення по даному питанню ще не прийняли.

Чому дорожчають водопостачання та водовідведення?

У більшості регіонів, де оголосили про підвищення тарифів, влада просто відмовилася покривати частину витрат на послуги водоканалу з місцевого бюджету. Але це, звісно ж, не єдина причина. Витрати на обслуговування інфраструктури невпинно зростають і владі доводиться балансувати на межі між доступністю послуг та необхідними витратами.

Крім того труби та обладнання, з допомогою яких водоканали здійснюють водопостачання і водовідведення, постійно страждають від прильотів та інших військових загроз. Тож на їх ремонт та заміну також витрачаються чималі суми. А тому, попри війну, тарифи все ж доводиться потроху збільшувати в напрямку реалістичності.